Săptămâna francofoniei la Liceul „Callatis” din Mangalia

Ştire online publicată Miercuri, 21 Martie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

În fiecare an, în luna martie, lumea francofonă este în sărbătoare, precum natura primăvara. Intervalul 17 - 25 martie este dedicat Francofoniei, iar pe 20 martie, este sărbătorită Ziua Internațională a Francofoniei. Cu această ocazie, are loc manifestarea „Spune-mi zece cuvinte care deapănă povești!” Ele au fost alese de lingviști din Franța, Belgia, Quebec, Elveția, în parteneriat cu Organizația Internațională a Francofoniei, pentru ca toți tinerii, din toate țările francofone, să-și exprime liber sentimentele, emoțiile. Cele zece cuvinte de anul acesta - âme, autrement, caractère, chez, confier, histoire, naturel, penchant, songe, transport - au fost extrase din operele marelui filozof Jean - Jacques Rousseau, de la a cărui naștere se vor sărbători 300 de ani.După cum declara prof. Maria Livia Costache, „inventivi și creativi, elevii noștri au scos la iveală, din adâncurile sufletului lor adolescentin, comori nebănuite, fiecare ilustrând altfel același cuvânt, prin postere, afișe, desene, creații literare. Am constatat că au avut o preferință deosebită pentru cuvântul vis. Este natural ca la vârsta lor poveștile să fie un mijloc de transport către minunatul lor univers copilăresc, plin de frumusețe și culoare. Creațiile lor au dezvăluit caractere diferite, dar având o trăsătură comună: interesul pentru limba franceză, dorința lor de deschidere către lumea francofonă, către lume în general. Și așa, ca la niște vechi prieteni, vă încredințez un secret: franceza este o șansă pentru toți elevii noștri de a lega noi prietenii, de a călători, de a beneficia de burse pentru studii în străinătate, într-un mediu francofon. Iată îndemnul pe care ni-l adresează Excelența Sa domnul Abdou Diouf, Secretarul General al Organizației Internaționale a Francofoniei: «Fie ca această zi internațională a Francofoniei să fie ocazia de a celebra, cu bucurie și speranță, șansa noastră, voința noastră și mândria noastră de a vorbi limba franceză»”.La Liceul Teoretic „Callatis” Mangalia, activitățile dedicate Francofoniei sunt coordonate de profesoarele de limba franceză Peghi Marcu și Gisel Esmi, cu sprijinul directoarei Maria Livia Costache. Li se alătură profesoarele de informatică Georgeta Magaz, Gabriela Popa, Mihaela Pilat, profesoara de arte vizuale Ramona Buzea, și nu în ultimul rând, profesoara Doina Manoleasa, care va anima atelierul „Modernitatea ideilor filozofice și pedagogice ale lui Jean-Jacques Rousseau”.Partener în proiect: Biblioteca Franceză „Arthur Rimbaud”, reprezentată de Luminița Dumitrescu.