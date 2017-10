Săptămâna filmului turc, la Casa de cultură

Centrul Cultural Turc „Yunus Emre” și Consulatul General al Republicii Turcia la Constanța au pregătit o surpriză cinefililor constănțeni. În intervalul 23 - 27 februarie are loc Săptămâna Filmului Turc, care propune proiecția a cinci filme în premieră. Proiecțiile vor avea loc începând cu ora 18, în Sala Mică din cadrul Casei de Cultură a Sindicatelor.Săptămâna filmului turc începe cu una dintre cele mai apreciate producții din toate timpurile, conform unui clasament realizat online de către Ministerul Culturii și Turismului de la Ankara. Lungmetrajul „Eșkiya / The Bandit / Banditul”, în regia lui Yavuz Turgul, realizat în 1996, a fost votat pe poziția a patra în topul celor mai bune filme turcești din toate timpurile.Proiecțiile vor continua în registru dramatic cu lungmetrajul de debut al lui Mahmut Fazil Coșkun, „Uzak İhtimal / Wrong Rosary / Celelalte mătănii”, din 2009.Comedia romantică „Karpuz Kabugundan Gemiler Yapmak / Boats Out of Watermelon Rinds / Vaporașe din coji de pepene”, din 2004, semnată de Ahmet Uluçay, s-a remarcat prin unanimitatea aprecierilor profesioniștilor celei de-a șaptea arte din Turcia.Tot o poveste a doi copii, frate și soră, propune și lungmetrajul din 2009 „Kiz Kardeșim Mommo / Mommo / Sora mea, Mommo”, în regia lui Atalay Tasdiken, însă este vorba despre o dramă.Săptămâna filmului turc se încheie cu proiecția lungmetrajului istoric „120”, semnat de Murat Saracoglu, din 2008, care readuce în prim-plan bătălia de la Sarikamiș, ca parte a campaniei din Caucaz purtate de armata Imperiului Otoman în timpul Primului Război Mondial.