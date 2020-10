Săptămâna europeană a programării, la Şcoala "Grigore Moisil" din Năvodari

Elevii de gimnaziu din cadrul Şcolii „Grigore Moisil” din Năvodari au participat, zilele trecute, la activităţile desfăşurate în cadrul Săptămânii europene a programării – Code Week 2020. Şcolarii, coordonaţi de profesorul de informatică Emil Bârnat, şi-au testat creativitatea alături de colegii lor din Europa, prin rezolvarea de probleme, colaborarea prin programare şi alte demersuri tehnologice.Astfel, la acţiunea „Ozobot. Ne jucăm şi programăm”, copiii au învăţat despre programarea offline a roboţilor ozobot. Activitatea presupune programarea roboţilor folosind coduri de culoare. Apoi, la „Hour of code. Programare vizuală pe code.org”, copiii au programat un joc folosind platforma code.org. Elevii de clasa a VI-a au învăţat să folosească elementele platformei pentru a crea un joc de baschet minimalist, descoperind astfel metode de combinare a blocurilor de cod în funcţie de imaginaţia fiecăruia.De asemenea, una dintre cele mai atractive activităţi a fost „Să dansăm, să programăm!”, prin care elevii de clasa a VII-a s-au folosit de blocurile de cod pentru a programa un dans care implică unul sau mai mulţi dansatori. Astfel, ei au aprofundat cunoştinţele despre programare şi au evidenţiat importanţa gândirii algoritmice.Evenimentul Code Week este o iniţiativă europeană care îşi propune să aducă programarea şi alfabetizarea digitală la îndemâna oricărui elev, într-un mediu captivant şi amuzant. În acest an, evenimentul, care se desfăşoară la nivelul ţărilor din Uniunea Europeană, a avut loc în perioada 10 - 25 octombrie.