Săptămâna Educaţiei Globale, la Liceul Teoretic „Traian“ Constanţa

Săptămâna Educației Globale, la Liceul Teoretic „Traian“ Constanța

În Săptămâna Educației Globale, Liceul Teoretic „Traian” organizează întâlniri succesive dedicate liceenilor. Tema generală este „Lumea se schimbă, cum rămâne cu noi?”, temă abordată din perspectiva social-media și comunicare.Întâlnirile vor fi coordonate de prof. Mirela Myrone, iar invitată să susțină prelegeri succesive pe acest cadrul general este lectorul universitar dr. Liliana Naclad. Aceasta va aborda teme din sfera social media, ca parte integrantă a vieții fiecăruia dintre noi. Ca prim subiect specific temei generale va vorbi, astăzi, de la ora 10, despre „Emoții – Chip – Avatar între real și virtual”.„Dezvoltarea gândirii critice a tinerilor este o parte integrantă a educației personale și globale. Este necesară abordarea cât mai multor subiecte care să poată ajuta tinerii să dobândească abilități mediatice – esențiale pentru a deveni cetățeni activi, precum și pentru a fi utilizatori responsabili de mass-media și de informare”, precizează directorul Liceului „Traian”, prof. Constantin Caracoti.Tema abordată va ajuta liceenii să facă diferența între mesaj și limbaj, să își decodifice trăirile și să le direcționeze în scop lucrativ, astfel încât să poată evolua cât mai eficient în conjuncturile oferite de actualele mijloace de comunicare. Cunoscută pentru studiile sale în spațiul media, Liliana Naclad aduce înaintea traianiștilor ceea ce consideră a fi esențial în spațiul virtual: „Folosiți-vă de revoluția tehnică, însă nu vă lăsați folosiți de ea!”.În perioada respectivă se vor desfășura diferite activități, fiecare cu un titlu sugestiv: „5 minute dedicate prieteniei”, „Prietenia în imagini și citate”, activități care urmăresc cultivarea creativității elevilor prin elaborarea unor eseuri, poezii, prezentări PP, dezbateri.De asemenea, prof. Nicoleta Iordache va susține în limba engleză activitatea cu titlul „Do we know how to be assertive?”. Săptămâna se va încheia cu distribuirea din „Cutiuța cu mesaje” a peste 300 de îndemnuri despre prietenie exprimate de personalități diferite de-a lungul timpului.„Implicarea beneficiarilor – elevi, profesori, părinți, comunitatea în general, în activitatea de promovare a prieteniei și toleranței în școală și în afara ei, ar diminua considerabil agresivitatea ca formă de manifestare a tinerilor”, este de părere prof. Constantin Caracoti.