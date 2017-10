Săptămâna Andronescu: retrospectivă

Ştire online publicată Marţi, 21 Aprilie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Săptămâna dinaintea Paștelui a fost una bogată în discuții între ministrul Educației, Cercetării și Inovației, Ecaterina Andronescu, și reprezentanții sindicatelor și a studenților. Discuțiile s-au centrat în jurul salariilor profesorilor, burselor sociale și studențești și banilor de liceu. Dacă, pentru profesori, situația nu se va schimba, cel puțin anul acesta, studenții își vor primi, din luna aprilie, bursele majorate cu 15 %. Obsesia Ecaterinei Miercuri, sindicaliștii din edu-cație au spus că, prin ordonanța de rectificare bugetară, care prevede ca posturile vacante din învățământ să fie ocupate doar în proporție de 15%, aproximativ 60.000 de suplinitori vor rămâne fără loc de muncă, iar profesorii vor trebui să lucreze mai mult pe bani mai puțini. Această nouă decizie a Guver-nului îi nemulțumește și mai mult pe sindicaliști, în condițiile în care, prin rectificarea bugetară, Edu-cația a pierdut aproape 1,5 miliarde de lei, atât din fondurile de investiții cât și din cele de sa-larii, ceea ce înseamnă că niciunul dintre cele două obiective stra-tegice ale guvernului pentru acest domeniu nu au fost atinse, res-pectiv 6% din PIB pentru Educație și majorarea cu încă 33% a salariilor cadrelor didactice. „Avem mai puțin de 4% din PIB, cât despre salarii, nu numai că nu mai cresc, dar chiar scad, dacă profesorii vor trebui să muncească mai mult pe aceiași bani”, a spus Constantin Ciosu, secretar general al Federației Educației Naționale. Sindicaliștii au spus că în aceste condiții vor grăbi declanșarea grevei generale. Ministrul Educației, a declarat, tot miercuri, la Comisia de resort din Senat, că grevele salariaților din sistemul de învățământ nu ar reprezenta o soluție pentru a rezolva cererile salariale ale acestora și că trebuie găsite alte posibilități în acest sens: „Fără îndoială, nu cred că este aceasta o soluție așteptată de sistemul de învățământ. Eu cred că trebuie să găsim noi soluții pentru a rezolva așteptările profesorilor. Am gândit asta permanent. Din păcate, România trece printr-un moment dificil de criză, dar și într-o asemenea situație trebuie să găsim noi soluții”, a declarat Ecaterina Andronescu. Fiind audiată în cadrul Comisiei de Învățământ din Senat, Andronescu a spus că lipsa de atractivitate pentru meseria de profesor nu este cauzată neapărat de salariu și că speră ca problema personalului din învățământ să fie rezolvată, precizând că majorarea salariilor reprezintă „cea mai importantă obsesie a sa”. Minis-trul a adăugat că rectificarea bugetară decisă de Guvern va afecta și cheltuielile de personal „în partea care viza indexările din anul acesta”. Protest eficient: burse majorate pentru studenți Implementarea unui program de mobilitate pentru studenți, creș-terea subvențiilor pentru cazarea în cămin și a burselor studențești au fost principalele subiecte de discuție dezbătute joi de repre-zentanții studenților cu Ministrul Educației. „Am discutat cu Minis-trul Ecaterina Andronescu o serie de probleme ale studenților, printre care imposibilitatea acestora de a studia un semestru sau două la altă universitate decât cea la care sunt înscriși, după modelul Erasmus. Ministrul ne-a promis că va emite un ordin prin care să reglementeze mobilitatea studen-ților în universitățile din țară”, a explicat Cezar Mihai Haj, preșe-dintele Alianței Naționale a Orga-nizațiilor de Studenți din România (ANOSR), după discuția avută joi cu Ministrul Educației, Ecaterina Andronescu. Printre subiectele de discuție propuse de studenți s-au numărat și o serie de revendicări financiare, și anume majorarea burselor studențești cu 15% și a subvenției de cămin. „Am convenit cu doamna ministru ca subvenția pentru cazare să crească în raport cu inflația, astfel încât studenții să nu fie nevoiți să plătească mai mult la regia de cămin”, a adăugat Mihai Haj. În urmă cu două săptămâni, studenții membri ai ANOSR au organizat mai multe acțiuni de protest din cauză că nu au primit bursele majorate cu 15%, așa cum li se promisese la începutul anului universitar. Mai puțini beneficiari ai burselor sociale pe luna martie Ministrul Educației, Ecaterina Andronescu, a anunțat, vineri, că beneficiarii burselor sociale, care provin din familii cu venituri cuprinse între 150 și 200 de lei pe membru de familie și care nu mai primesc bursa din martie, vor be-neficia de acest ajutor până la sfârșitul anului. „Vom încerca să luăm din alte capitole ale bugetului fondurile care să acopere necesarul pentru bursele sociale «Bani de liceu», astfel încât copiii să-și primească banii măcar până la sfârșitul acestui an școlar”, a declarat Andronescu, la Realitatea TV. Peste 22.500 de elevi săraci au rămas, din martie, fără bursele sociale „Bani de liceu”, după ce guvernul a decis coborârea plafo-nului de venit brut pe membru de familie, de la 200 la 150 de lei, atât cât era în urmă cu patru ani, când a fost introdus acest ajutor social. Plafonul de 200 de lei a fost introdus prin articolul 30 din legea bugetului din 2008: „În anul 2008, beneficiari ai programului de protecție socială «bani de liceu» sunt elevii care urmează, la cursuri de zi, liceu sau învățământ profesional, școala de arte și meserii sau anul de completare, aflați în întreținerea familiilor al căror venit brut pe membru de familie, realizat în ultimele trei luni anterioare depunerii cererii, este de maximum 200 de lei”. Guvernul a omis să introducă această prevedere în legea bugetului din acest an. „Cum legea bugetului este anuală, prevederile acesteia nu mai sunt în vigoare odată cu reînnoirea ei. În legea din acest an, nu a fost menționat deloc plafonul de 200 de lei, ceea ce înseamnă că se aplică plafonul de la ultima lege în vigoare, respectiv cea din 2004", a explicat secretarul de stat pe învățământ preuniversitar, Adriana Pană. Prin această omisiune, guvernul economisește lunar patru milioane de lei, în condițiile în care cuan-tumul acestor burse sociale este de 180 de lei pe lună. Cum lista beneficiarilor a fost alcătuită în octombrie anul tre-cut, iar legea bugetului pe 2009 a fost adoptată în februarie, numărul elevilor care primeau „Bani de liceu” a scăzut din luna martie.