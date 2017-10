Sancţionarea elevilor prin scoaterea de la oră şi trimiterea la colţ, INTERZISE prin lege

1

bravo voua, numai amenzi nu ne-ati dat, ca in rest ne-ati umilit destul...

sa si-i tina acasa, cine dracu poate sa-i tina in frau, fara pedeapsa, daca ai incer cat de ,,n" ori cu vorba buna? nu ai voie sa le faci nimic, nu ai voie sa le zici nimic, atunci sa-i lasam sa ne ,,topaie" in cap, ca stresam copilul. Dar stresul meu, ca profesor, cine mi-l scade din factura medicala? primesc vreun spor in plus pentru stresul pe care unele loaze ti-l aduc, doar ca mama-sa n-a fost in stare sa-l invete ca trebuie sa-ti ceri macar scuze, cand te porti ca un magar, ca ea avea de fumat si de barfit...ai unul, doi, trei copii acasa si te enerveaza la un moment dat, ca zici vrute si nevrute, ba ii mai dai si una dupa ceafa, d-apoi o clasa de 25-30, fiecare cu diferite probleme? si daca ii zici unei casnice ce face fie-sa, sau unei femei de serviciu ca odrasla dumneaei face pe smecherasul la ore, incepe sa tipe ca nu stii sa tii clasa in frau...pai cum s-o tii in frau domnule, daca copilul tau nu are sapte ANI DE ACASA,si se trage de sireturi cu tine, daca se stramba la tine si iti raspunde, daca tu ii zici ceva si el se face ca ploua, daca tu ii explicit lectia si el e cu ochii pe geam, cu gandul la facebook?