Sanatoriul de la Eforie ar putea ajunge la Universitatea „Ovidius“

Astăzi, dr. Aurelian Ivașcu, managerul Efosan, împreună cu dr. Constantin Dina, directorul Direcției de Sănătate Publică Constanța, se vor afla la Ministerul Sănătății, pentru a prezenta în detaliu cele trei variante aflate în discuție cu privire la soarta sanatoriului balnear din Eforie Nord. „Nu mă cramponez de funcție“ Din discuția purtată cu managerul Ivașcu am reținut că o variantă ar fi comasarea Efosan cu Institutul Național pentru Medicină Complementară și Alternativă „Prof. Dr. Florin Brătilă” București și trecerea în subordinea Institutului Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie București. A doua variantă o constituie trecerea sub administrarea Facultății de Medicină a Universității „Ovidius”, iar cea de-a treia rămânerea în subordinea Ministerului Sănătății. „Comasarea cu institutul bucureștean ar presupune o economie de două funcții, respectiv manager și director financiar, concomitent cu pierderea personalității juridice. Nu că m-aș crampona de funcție, dar mai trist este că trebuie reluată toată documentația pentru programul de investiții din fonduri europene pe care îl derulăm, cu riscul de a le pierde, întrucât termenul limită al proiectului este 31 iulie 2015. Sperăm să găsim totuși un partener de dialog deschis la minister astăzi”, a mai declarat același interlocutor. Luna aceasta, cel mai probabil, se va decide soarta Sanatoriului balnear de la Eforie Nord. „Am putea obține granturi de cercetare“ La ora actuală, la Sanatoriul Balnear de la Eforie activează trei cadre didactice ale Universității „Ovidius”, unul dintre acestea fiind managerul Ivașcu, asistent universitar propus pentru a deveni șef de lucrări, împreună cu alți doi asistenți universitari. Conform declarației prof. univ. dr. Petru Bordei, decanul Facultății de medicină, în urmă cu două luni a fost depusă la Ministerul Sănătății cererea de trecere în administrare constănțeană a acestui sanatoriu. „Prin trecerea Efosan în administrarea noastră am scăpa de amenințările unora și altora de a rămâne fără bază de învățare. Am reuși să rezolvăm un mare deficit al studenților de la specializarea Balneo-fiziokinetoterapie și recuperare”, ne declara decanul Petru Bordei. „Am discutat în consiliul profesoral această propunere și toată lumea a fost de acord că astfel s-ar putea chiar accesa granturi de cercetare pentru toate cele trei baze de tratament unde studenții noștri fac practică, respectiv sanatoriile din Mangalia, Techirghiol și Eforie”, a mai adăugat dr. Bordei.