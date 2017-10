Sămânţă de scandal la şcoala din Lumina!

Sămânță de scandal la școala din Lumina!

În numele unui grup de părinți nemulțumiți de implicarea peste măsură a primarului comunei Lumina, Dumitru Chiru, în activitatea școlii din localitate, ieri, a contactat redacția „Cuget Liber” un tată care a dorit să semnaleze mai multe situații.„În patru ani, copilul meu a avut patru învățătoare, numai pentru că primarul a avut de angajat fine și neamuri. Cu toate că am discutat cu doamna directoare, la finalul anului școlar trecut, și am rugat-o să nu ne mai zăpăcească, ne-am trezit în prima zi de școală cu tânăra soție a preotului că va fi noua învățătoare a copiilor noștri. Și asta nu ar fi nimic, dar pentru că ne-a mutat de la școala veche la noul sediu de lângă unitatea militară, ne-a promis că vor fi aduși acasă cu microbuzul copiii noștri, pentru că este foarte departe noua locație. Zilele trecute, dacă a văzut că nu ne-am înscris la after school, primarul a zis că nu ne mai aduce copiii cu microbuzul. Ne gândim că vine frigul, vine iarna și bieții copii au atâția kilometri de străbătut dintr-un capăt în altul al comunei. Vă rugăm să ne sprijiniți să nu ne rămână copiii pe străzi”, s-a plâns tatăl respectiv.De la prof. Tatiana Pintilie, directoarea Școlii din Lumina, am aflat că acest after school este înființat la inițiativa Primăriei Lumina, locația dispunând și de o cantină. Cât despre transport, prof. Pintilie a declarat, pentru „Cuget Liber”, că această comună nu este atât de mare încât să necesite deplasarea elevilor la înapoiere acasă cu microbuzul: „Și până la urmă, copiilor chiar le este indicat să facă mișcare, nu cum au ieșit din școală, gata, în mașină. Cel mai bine vorbiți cu domnul primar!”. Cât despre schimbarea învățătorilor, ne-a precizat că în fiecare an se caută personal calificat și, din cauza faptului că nu toate învățătoarele sunt titulare, apar aceste schimbări de cadre.„Nu pot să las fiecare copil în poartă“Primarul Dumitru Chiru a negat orice legătură între înscrierea la after school și transportul elevilor de la școală acasă: „Două microbuze fac și dimineața și seara drumuri pentru a transporta acești copii. De asemenea, am semnat un protocol cu firma transportatoare care deține traseul 22 barat pentru a lua la prânz și în orice oră a zilei copiii gratuit. La școala de la unitatea militară învață peste 200 de copii și oricât m-aș strădui, nu pot să-i transport pe toți cu două microbuze și nici să las fiecare copil în poarta casei lui. Vă asigur că nu va rămâne niciun copil pe drumuri și le voi asigura transportul așa cum am făcut-o și acum un an și acum doi ani”.Totodată, a negat că ar fi la mijloc vreun interes legat de înscrierea la after school. „Nu oblig pe nimeni să rămână până târziu în școală. Fiecare decide cum îi este mai bine”, a mai adăugat Chiru.