SĂMÂNŢĂ de SCANDAL / Care-i ADEVĂRUL despre CATEDRELE PUSE „LA BLAT”

...va spun eu care este adevarul

...sa incepem cu adevarul: din repartizarea acestor catedre ..mai iese cate ceva! Naravuri vechi! Pe Constanta este mare batalie. Cine vrea sa suplineasca un an trebuie sa dea dovada nu numai ca stie materie (oricum isi cumpara subiectele, asa cum s-a intamplat si la recentele examene), dar trebuie sa si fie atent...sa intre cu pachetul de ...servetele la vedere! De zeci de ani asa se procedeaza. Sa nu-mi spuna mie cineva ca la ISJ se lucreaza...cu mainile curate! Am mai scris aici despre suplinirile dinainte de '89! Stiu din surse sigure, ca cine intra in discutie trebuia sa fie foarte atent. Un foarte bun amic imi povestea ca toata afacerea il costa 10.000 lei (si 2500 era leafa lui) si ....un porc de Craciun! ...acum sa nu ne mai imaginam ca umbla profesorii cu...porcii dupa ei la ISJ. Lucrurile au evoluat. Asa de mult, ca desi s-a pornit o campanie de starpire a coruptiei din sistem, inca se mai practica e scara mare. Lumea este in schimbare si ...adaptare. Am mai spus ca lucrurile pot intra pe un fagas oarecum normal daca se desfiinteaza ISJ-ul si se transfera autoritatea la nivel local. Oricum la nivelul unei scoli nu se pot face atat de multe matrapazlacuri. Are scoala nevoie de profesori? Organizeaza public propriul concurs pentru ocuparea a 3,5 7 catedre in anul scolar respectiv....chiar in scoala...nu este mare filosofie! Tot vor fi contestatii, dar va fi mai multa transparenta, nu se vor mai tine catedre la ,,blat,, cum scrie mai sus... se incheie contract punctual pentru tot anul, cu nivel de pregatire, prezenta la ore, activitati etc.... nu se respecta, se reziliaza contractul si se organizeaza alt concurs. Este bine ca si elevii sa stie ca profesorii care vin in fata lor au dat un examen si au fost cei mai buni. Reprezinta primul exemplu din viata unui tanar care trebuie sa stie ca pentru a reusi in viata trebuie sa fii primul! Ca sa fii primul, trebuie sa inveti! ..In caz contrar scoala va sta tot in bezna actuala, stanga nu va sti ce face dreapta, fiecare va trage pentru el sa scoata cat mai mult si de viitorul copiilor nu se ocupa nimeni....Dar ca sa ajungem aici ne trebuie ...o revolutia in invatamant!...Cine sa o faca?