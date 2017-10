Retragerea profesorului Ion I. Moiceanu

Salve Magister!

După o activitate neîntreruptă în învățământ de aproape cinci decenii, profesorul de istorie Ion I. Moiceanu se retrage din activitatea susținută și ca director, și ca inspector metodist, și ca responsabil de cerc metodic, și ca membru al consiliului consultativ al profesorilor din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Constanța. A obținut zeci de locuri I, II și III la olimpiadele de istorie la fazele jud-țene și naționale, deține din 1977 medalia de „Profesor evidențiat” acordată de Ministerul Învățământului, dar și Diplomă de excelență primită în anul 2006 din partea Ministerului Educației. Timp de 15 ani, a fost profesor și director la Școala din Adamclisi, 21 de ani profesor la Liceul Militar de Marină „Al. I. Cuza”, iar din anul 1998, s-a aflat la catedra de istorie a Liceului Teoretic „Ovidius”. Autorul cărții „Istoria adevărată a poporului român”, apărută în anul 2009 la Editura Dobrogea, prof. Moiceanu a fost distins în luna septembrie a anului trecut cu titlul de „Cetățean de Onoare” al localității sale natale, Rucăr. Recent, a condus lotul Constanței la Olimpiada națională de istorie de la Alba Iulia, din vacanța de Paști 2011, unde, în fața unui auditoriu format din peste 350 de cadre didactice și cei mai buni elevi din toată țară, și-a exprimat adâncul regret de a nu mai putea îndrepta răul făcut istoriei de actuala conducere a Ministerului Educației. „Cei care conduc astăzi învățământul l-au adus pe cale de prăpastie. Învățământul în general, dar cel istoric în mod special. Din moment ce academicieni ca Florin Constantiniu cer, neavând posibilitatea eutanasierii, cu disperare să vină Dumnezeu să-i ia, pentru că în astfel de condiții nu se mai poate trăi. Cu toate că 50 de ani am luptat pentru verticalitatea și poziționarea istoriei în cadrul planului de învățământ, mă tem că vom fi dați afară din istorie. Și e păcat, pentru că Iorga spunea că am ocupat un loc în lume pe care nu trebuie să-l cedăm niciodată. Dar cu astfel de conducători care au făcut din istorie o Cenușăreasă suntem într-o situație dramatică. Și îmi pare foarte rău că se apropie clipa să ies din sistem și nu mai am timp să repar din greșelile pe care le-am făcut în cariera mea. Am vorbit despre talentul, despre virtuțile neamului nostru, eroism, patriotism de i-am adus pe români înaintea japonezilor și a nemților, făcând greșeala de a nu spune auditoriului meu că aproape jumătate din neamul acesta e neam prost. Avem multă uscătură care ne-a făcut mult rău. Trădătorii nu s-au născut astăzi, trădătorii sunt dinainte de Burebista și Decebal, dar parcă s-au înmulțit prea mult. Sunt profund mâhnit de modul în care mai marii acestei țări privesc istoria”, spune profesorul Moiceanu.