Salvaţi Planeta Albastră de la autodistrugere!

Mesajul școlarilor constănțeni de Ziua Mondială a Pământului

Salvați Planeta Albastră de la autodistrugere!

„Ziua Pământului“ a fost fondată de senatorul american Gaylord Nelson, în anul 1970, cu scopul de a trezi clasa politică din dezinteresul pe care îl arăta față de mediu. „Ziua Pământului“ a fost celebrată prima dată, în data de 22 aprilie, de circa 20 milioane de cetățeni americani. Două decenii mai târziu, în anul 1990, peste 200 milioane de oameni din 141 de țări au transformat „Ziua Pământului“ într-o manifestare de amploare pentru istoria omenirii, prin alăturarea lor în dorința de a milita pentru un viitor mai bun al planetei noastre. Cu acest prilej a fost fondată și organizația neguvernamentală „Earth Day USA“ care, din 1991, coordonează pe plan național și internațional această manifestare. După 1990, „Ziua Pământului“ a fost sărbătorită și în țara noastră. Expoziții dedicate protecției mediului Cu ocazia Zilei Pământului, elevii Școlii nr. 6 „Nicolae Titulescu” Constanța au organizat, sub îndrumarea cadrelor didactice, activități de igienizare a sălilor de curs, holurilor, cabinetelor și laboratoarelor școlare, de întreținere a spațiului verde aferent școlii, au amenajat expoziții (expoziția de fotografii „Frumusețile Pământului”, expoziția de desene și postere „Ce oferim Pământului”) au mers în excursii și drumeții. Astăzi, va avea loc vernisajul expozițiilor, vor fi prezentate referate la diferite discipline pe tema protecției mediului și a relației dintre om și mediu, se vor organiza desene pe asfalt, concursuri tematice, prezentări în Power Point, vor fi distribuite pliante, fluturași și ecusoane, prilej pentru elevi de a milita pentru prezentul și viitorul Planetei albastre. Liceenii medgidieni au ecologizat Cheile Dobrogei O echipă formată din 30 de elevi ai Liceului Teoretic „Nicolae Bălcescu” din Medgidia, însoțiți de prof. Monica Nedelcu, s-a deplasat, week-end-ul trecut, la Cheile Dobrogei, în vederea unei ample acțiuni de ecologizare a acestor locuri. Evenimentul se înscrie în șirul de acțiuni ecologice pe care elevii liceului le realizează an de an, din respect pentru natură, dar și în scopul de a deveni un exemplu pentru cei mari și mici, pentru noi toți. Elevii clasei a IX-a E și ai clasei a XI-a F au colectat resturile de ambalaje pe care zecile de vizitatori ai Cheilor Dobrogei au uitat să le ia la plecare, după ce au petrecut o zi agreabilă în mijlocul naturii.