Salariu de artist constănţean: 30 lei

Bătaia de joc continuă

Salariu de artist constănțean: 30 lei

În plină desfășurare a Festivalului Internațional al Muzicii și Dansului, angajații Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” (TNOB) susțin spectacole pentru publicul constănțean, fără a-și mai fi luat salariile de câteva luni. La sfârșitul săptămânii trecute, angajații au primit doar 10 la sută din cei 50 la sută reprezentând restanța de sa-lariu pe luna septembrie, o artistă din cadrul Teatrului declarându-ne că i-au ajuns pe card 30 lei. Prețul pe care Consiliul Județean îl pune pe cultura pe care o are în subordine. De Sfântul Nicolae, un cititor comenta pe site-ul ziarului „Cuget Liber”: „Angajații Teatrului Național de Operă și Balet «Oleg Danovski» nu au primit salariile de două luni și jumătate. Azi, când copiii așteptau să vină Moș Nicolae, au găsit ghe-tuțele goale. Este oare cinstit să sufere niște suflete nevinovate, când își văd părinții plecând la serviciu în fiecare zi? Oare angajații Consiliului Județean au trecut vreodată prin această experiență, mai ales în pragul sărbătorilor?”. Pe 30 noiembrie, în Monitorul Oficial a apărut hotărârea prin care Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” era transferat din subordinea Consiliului Județean Constanța (CJC) în cea a Ministerului Culturii. Hotărârea prevede ca, în termen de 20 de zile de la data intrării în vigoare a acesteia, să se preia de către Ministerul Culturii patrimoniul Teatrului, „stabilit pe baza bilanțului contabil de închidere, însoțit de balanța de verificare sintetică, contul de rezultat patrimonial, situația fluxurilor de trezorerie, conturile de execuție întocmite pe fiecare sursă de finanțare și celelalte anexe, inclusiv cele care se întocmesc la finele anului potrivit normelor în vigoare, împreună cu protocolul de predare-preluare, încheiat între Ministerul Culturii și Patrimoniului Național și Consiliul Județean Constanța”. În aceeași hotărâre se arată că protocolul de predare-preluare „va cuprinde și creditele bugetare rămase neutilizate la data intrării în vigoare a hotărârii, structura de personal preluată, respectiv 141 de posturi, precum și celelalte drepturi și obligații ce decurg din acestea”. Astfel că CJC trebuie să-și achite datoriile pe care le are la TNOB până pe 20 decembrie. În ciuda problemelor mari cu care se confruntă de aproape ju-mătate de an, Teatrul „Oleg Danovski” nu-și dezamăgește publicul, continuând să prezinte spectacole de operă, de balet și con-certe simfonice. Astăzi, de la ora 19, în cadrul Festivalului Internațional al Muzicii și Dansului, la TNOB va avea loc premiera spectacolului „O noapte furtunoasă”, de Paul Constantinescu, sub bagheta maestrului Radu Ciorei. Pe scenă vor evolua Mădălina Sandu, Roxana Bageac, Mihaela Ionescu, Ionela Duma, Gabriela Dobre, Bogdan Sandu, Doru Iftene, Ciprian Done, Laurențiu Severin, Cătălin Țoropoc și Răzvan Pap. Regia artistică este semnată de Lucia Cicoară. Sâmbătă, 11 decembrie, va avea loc un concert de iarnă, susținut de formația Distinto, iar festivalul va fi încheiat de „Carmina Burana”, programat pe 12 decembrie.