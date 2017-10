"Salariile profesorilor cresc din această lună, nu din februarie!"

4

...calitate?

Calitate in invatamant inseamna, in primul rand, exigenta! Profesorul sa fie exigent cu el insusi, sa-si pregateasca bine temele de lucru pentru scoala si sa faca treaba la clasa; inseamna ca elevii sa invete, sa fie disciplinati si respectuosi;inseamna ca parintii, familia, sa fie parte a ceea ce se intampla la clasa. Toate acestea sunt chestiuni utopice. Invatamantul a devenit un refugiu pentru absolventii de invatamant superior care nu isi gasesc loc in domeniile visate; este ultima alternativa a vietii lor, prin urmare nu mai au motivatie sa fie performanti in pregatire si nici societatea nu ii motiveaza. Elevii vad toata ziua, de la televizor, ca daca vrei sa reusesti in viata nu trebuie musai sa stii multa carte. Sunt perindate pe micile ecrane tot felul de exemple mediocre ce ajung in viata mondena, artistica sau politica fara prea multa inteligenta. parintii viseaza mult cand sunt copii mici. Cu cat se maresc, se trezesc la realitate. Undeva, in timp, realizeaza ca tinerii nu pot ajunge acolo unde doresc si intervin brutal in sistem. Copilul trebuie sa iasa pe locul I, sa aiba neparat nota mare, nu conteaza cum se face asta, cat costa asta...sa iasa premiant, sef de promotie...Zice ca vrea sa-l determine sa invete prin ,,cadouri,, sau ,,surprize,,! ...De ziua lui, de inceput de an scolar, de sfarsit de an, de anul nou....pretexte se gasesc. Sambata, duminica, seara dimineata, la pranz...copilul primeste mai mult decat isi doreste, pentru ca....de! sa nu sufere. Sa fie in fata si deasupra celui de la etajul I sau al vecinului....niste amarati de buticari...care uite cati bani ii da, ce i-a cumparat...Asa se naste si se mentine un sistem monstruos in care tinerii sunt pregatiti pentru viata. Sigur ca acest scenariu, inceput de pe vremea comunismului, dezvoltat dupa revolutie nu se sfarseste...se amplifica an de an. In acest timp, profesorii se vaita ca au lefuri mici, elevii ca au mult de invatat, parintii pun sub semnul intrebarii calitatea scolii, societatea constata ca dupa incheierea scolarizarii tinerii nu sunt buni de nimic. Cei care mai invata ceva, populeaza universitatile mai bune, restul la ,,fabricile de diplome,, , pe bani...In actuala conjunctura nu se poate face nimic! De ce nu ar cere profesorii salarii mai mari cand toata lumea asta face? De ce ar invata elevii mai mult cand nu au nici o motivatie sociala si economica? Personal, cred ca in ecuatia aceasta, cei care ar trebui sa inceapa schimbarea ar trebui sa fie parintii. Ei au maturitatea necesara intelegerii lucrurilor si nu cred ca un parinte ar fi multumit sa stie ca cel caruia i-a dat viata, l-a crescut si educat, nu o sa ajunga bine atunci cand va ramane singur in societate si nu va avea sprijinul familiei. ...Pentru ca, pana la urma aici se va ajunge. Aceasta pleiada de tineri, frumosi altminteri, traiesc bine sau acceptabil atata timp cat primesc sprijinul parintilor. Dupa aceea incep marile griji si probleme ale vietii...Eu zic sa nu mai stam mult pe ganduri si haideti sa luam lucrurile in serios. Sa-i face astfel pe profesori sa-si merite salariile mari la care aspira si sa asiguram copiilor nostri un viitor mai bun...Ce ziceti? Ne apucam de treaba?