"Salariile nete din educaţie nu cresc în 2018 cu 50%, ci cu maximum 25%"

Lichelism!

Exact, lepra hidoasa si urat mirositoare a decretat cand avea in jurul sau majoritatea din actualul pndl, ca "se reduc cu 25% salariile", iar in realitate s-au redus cu 50%, asa si astia din "cium,a rosie", au zis ca maresc salariile cu 50% iar in realitate numai cu 25%1 Asta inseamna sa fii corect si echidistant in afirmatii!

Răspuns la: guvernanti

Adăugat de : profesor, 23 august

toti sunt niste nenorociti, mincinosi, iar noi fraierii i-am votat. nici unii nu sunt mai buni decat altii, e jale cu acest popor