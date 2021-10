Sala de spectacole a Teatrului de Stat Constanţa intră în reparaţii! Unde vor juca actorii?

De ce? Pentru că, în primul rând, reprezentațiile au loc cu capacitate maximă 50% și numai cu certificat verde sau trecuți prin boală. În aceste condiții, actorii joacă în continuare, dar nu mai sunt programate atât de multe spectacole, pentru că a scăzut considerabil și numărul de spectatori.





„Bineînţeles, avem doritori, oameni care vor să vină la teatru, motiv pentru care am decis să nu întrerupem activitatea teatrului. Mergem înainte cu reprezentațiile. Ba chiar weekendul viitor avem trei reprezentații. Cu toate acestea, eu cred că este foarte important ca lumea să se vaccineze, pentru a ne întoarce la normalitate cât mai repede. Între timp, lucrăm pentru publicul nostru la noi proiecte. Zilele acestea, de exemplu, am avut castingul la un proiect care va fi început în decembrie, dar care va fi terminat în ianuarie- februarie. Problema noastră cea mai mare este, de fapt, alta. Sala de spectacole va intra în renovare curând şi vom rămâne fără un spațiu al teatrului. Soluția cea mai bună pentru Teatrul de Stat Constanța este să se reîntoarcă în spațiul din care a fost dat afară în anul 2004, în spațiul în care el s-a născut și în care a funcționat zeci de ani, cel din strada Mircea cel Bătrân, unde își desfășoară la acest moment activitatea Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”. Acolo, în mod normal se poate împărţi acel spaţiu, aşa cum ar fi firesc şi normal. Teatrul de Stat a fost dat afară de acolo, printr-o decizie abuzivă şi un gest firesc într-o comunitate ar fi un sprijin reciproc pentru ca teatrul nostru să se reîntoarcă în acel spaţiu, alături de Operă. Nimeni nu vrea să îi dea afară, dar acel spaţiu trebuie să fie împărţit între cele două instituţii”, a declarat directorul, pentru „Cuget Liber”. Clădirea de pe bulevardul Ferdinand va fi în reparaţii în jur de un an şi jumătate, dar este posibil să dureze mai mult, pentru că nu se ştie cât de mult va încetini lucrările pandemia.





Am dorit să aflăm care este părerea directorului Teatrului „Oleg Danovski”, Daniela Vlădescu vizavi de problema ridicată de colegii de la Teatrul de Stat Constanţa, însă, din păcate, aceasta nu doreşte să mai răspundă la telefon, din momentul în care instituţia pe care o conduce a fost implicată într-un scandal despre care ziarul „Cuget Liber” a relatat la timpul respectiv.





De fiecare dată când au început să susţină spectacole, acestea au fost întâmpinate cu mare entuziasm de public şi s-a putut observa setea de cultură a oamenilor, sătui să audă toată ziua numai de bolnavi cu noul coronavirus şi suferinţă. Din păcate, dacă până de curând sălile erau pline de spectatori, în prezent, din cauza creşterii alarmante a numărului de cazuri de Covid, teatrele au fost nevoite să se adapteze noilor condiţii sanitare. Practic, au voie să vizioneze piese de teatru doar persoanele care prezintă certificatul verde Covid sau care au trecut prin boală, în ultimele şase luni. Desigur, nimănui nu-i este uşor, şi actorii, obişnuiţi cu public, cu ropote de aplauze, cu interacţiune directă, s-au văzut puşi în situaţia de a-şi continua prestaţiile cu tot mai puţini spectatori în săli. Cu toate acestea, sunt pe baricade şi le oferă oamenilor porţia de cultură de care au nevoie. Cât de tare îi afectează această situaţie pe actorii constănţeni? „Teribil!”, spune directorul Teatrului de Stat Constanța, Erwin Șimșensohn.