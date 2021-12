Saga testelor din salivă escaladează. „Excesul de zel este complet în afara legii”

Cel mai probabil pe fondul controalelor care se anunță, cu privire la achiziționarea și distribuirea testelor, în purul stil românesc, a început vânătoarea de hârtii acoperitoare. Așa că profesorii vor trebui să-i convoace pe părinți nu numai pentru a primi personal viitoarele teste, dar și pentru a semna de primire, chiar retroactiv.





Adrian Bolohan, președintele Asociației Părinților din Școala gimnazială nr. 16 „M.I. Dobrogianu”, vădit deranjat de situația în care s-a ajuns, se întreabă: „Unde este actul medical? Cine are competența/dreptul legal să efectueze aceste teste? Hai să vedem ce zice legea! Oricum cred că e un abuz. Eu am votat și susținut să le facem acasă, deoarece nu suntem pregătiți și dotați în școală, plus că pierdeam prima oră etc. Dar întreb cum intră părinții în școală să ia aceste teste? Sau se întâlnesc la poartă… cum e igienic și legal?”.





Pe de altă parte, Dan Cernat, președintele Comitetului Județean de Părinți Constanța, reiterează lipsa de obligativitate cu privire la testare: „Ținând cont de lipsa de dialog social a Ministerului Educației cu privire la modul de efectuare a testelor în școli suntem nemulțumiți de lipsa de informare și minima instruire a părinților, nefiind cadre medicale... auzind repetate declarații ale ministrului și studiind legislația existentă rezultă lipsa de obligativitate a testelor!





Excesul de zel al celor care solicită declarații ale părinților și semnarea unor procese verbale este complet în afara legii și impropriu de aplicat în această perioadă. Sperăm că se va realiza o procedură clară de transport, asamblare și colectare a celor folosite!”.





Conducerea Colegiului Național „Mircea cel Bătrân” pare să fi găsit soluția viabilă. După cum a declarat pentru „Cuget Liber”, Valentin Uleșianu, președintele asociației de părinți a colegiului, la momentul distribuirii testelor, sunt chemați diriginții tuturor celor 40 de clase, care semnează pentru primire, iar testele ajung la părinți.





În final, mai trebuie spus că liderii sindicatelor din învățământ au trimis din nou o solicitare la Ministerul Educației prin care solicită să se întreprindă „toate demersurile necesare astfel încât testele rapide de determinare a antigenului SARS-CoV 2 efectuate din probe de salivă să fie livrate unităților de învățământ deja ambalate, fie individual, fie cel mult două teste (reprezentând necesarul pentru o săptămână pentru fiecare preșcolar/elev). Mai mult, în condițiile în care, în această perioadă, la nivelul unităților de învățământ au loc și evaluările semestriale ale elevilor, nu putem accepta ca personalului din învățământ să i se impună desfășurarea activităților «de împachetare» a testelor, care nu au nicio legătură cu atribuțiile specifice posturilor ocupate”.





„Stimați colegi, vă rog să transmiteți unităților de învățământ din sector informațiile referitoare la distribuirea kiturilor cu teste de salivă pentru depistarea COVID-19. Kiturile cu teste de salivă pentru depistarea COVID-19, în unitățile de învățământ care au optat ca testarea să fie făcută la domiciliul elevilor, vor fi distribuite pe baza proceselor verbale de predare/primire și anexelor cu semnături, în care se vor consemna numele și prenumele primitorului, data primirii și semnătura. Procesele verbale vor fi semnate de primire doar de părinții elevilor/reprezentanților legali sau de elevii majori”.