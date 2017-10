Sacrificiile şi secretele reuşitei unui elev olimpic

Sacrificiile și secretele reușitei unui elev olimpic

Într-un centralizator al rezultatelor obținute la olimpiadele naționale de către elevii constănțenii, furnizat de Inspectoratul Școlar Județean Constanța, ne-a atras atenția marcarea cu roșu a premiului obținut de un mircist.La Olimpiada Națională de Chimie, Paul Gerea Haidu, elev în clasa a VIII-a la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”, a obținut premiul pentru cel mai mare punctaj al olimpiadei și premiul pentru cel mai mare punctaj la proba teoretică, performanța fiind obținută sub îndrumarea prof. Monica Mariana Dumitru.Oarecum timorat la primul său impact cu jurnaliștii, Paul are experiența, în schimb, a numeroase alte participări la concursuri naționale de profil. Întrebat cum și-a descoperit pasiunea pentru această materie, ne-a mărturisit că a fost atras foarte mult de orele de laborator. „Și cum mama mea este farmacistă, probabil că am moștenit pasiunea, mai ales că acasă am foarte multe tratate de chimie pe care le-am tot răsfoit”.Fiind la prima sa participare de nivel național, l-am rugat să ne povestească cum și-a înfrânt puternica stare afectivă: „Am fost puțin emoționat înainte de proba teoretică, dar la proba practică nu am mai avut nicio emoție. Punctajul maxim l-am obținut probabil pentru redactarea lucrării despre machiajul alb folosit de femeile din secolul XVIII. Era un compus foarte toxic pentru piele, care acoperea orice defect. Era mai exact un carbonat de plumb și un hidroxid de plumb. Iar la proba practică am avut de identificat niște metale din soluții. Am avut și propunători foarte buni, profesorul Costel Gheorghe fiind recunoscut în domeniu. Mie mi s-a părut că prin dificultatea sa subiectul tindea către olimpiadă internațională”.În clasa a VIII-a A, Paul este singurul cu media 10 pe linie. În clasa a V-a a avut media 9 la sport, în clasa a VI-a a avut două medii de 9, iar în clasa a VII-a a avut media 9 la opționalul de engleză. „Dintr-o prostie, că am uitat să aduc o compunere. Iar acum la engleză doamna spune că sunt cel mai bun!”.În timpul liber, olimpicul la chimie studiază. „Înainte făceam origami. Acum mă mai plimb, când am ocazia, prin parc. Sâmbăta, câteodată am pregătire la liceu dimineața, după care am meditația la matematică. Seara mă mai uit la televizor, la Discovery sau History Chanel, la documentare”. Recent, a terminat de citit „Cel mai iubit dintre pământeni”. „În rest, îmi place să învăț, să lucrez mult, să descopăr chestii noi, spre exemplu la fizică”.În vacanța de vară se va pregăti pentru Olimpiada de Științe pentru Juniori și, dacă va intra în lotul lărgit, va avea mult de lucru. De asemenea, în urma premiului I obținut la olimpiadă va beneficia de o tabără la Deva.