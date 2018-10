Sacrificaţi pentru a avea cu ce plăti salariile profesorilor!

Dispar 4.000 de posturi din învățământ

Sacrificați pentru a avea cu ce plăti salariile profesorilor!

În urmă cu cinci luni, la ședința din 24 aprilie 2018, cu directorii de unități de învățământ din județul Constanța, inspectorul școlar general Gabriela Bucovală lansa un semnal de alarmă către toți managerii de școli, licee și grădinițe să își verifice permanent bugetul și cheltuielile, astfel încât să se încadreze în sumele alocate. În caz contrar, „va trebui să găsim soluții“, spunea atunci șefa ISJ Constanța.Sindicatele din învățământ semnalau, la rândul lor, că bugetul alocat de Ministerul Educației pentru anul 2018 este insuficient și că fondurile alocate pentru plata salariilor nu ajung până la sfârșitul anului școlar. Fostul ministru, Valentin Popa, a infirmat mereu aceste probleme, dar, iată că, în ultimele zile în fotoliul de la Educație, a emis un ordin care taie aproximativ 4.000 de posturi din învățământ. Este vorba atât de posturi didactice, cât și nedidactice.Practic, se taie posturi din centre educaționale și școli speciale, personal de care cei de la minister cred că se pot lipsi, pentru a avea de unde să-i plătească pe cei de care nu se pot lipsi, adică pe cei de la catedră. Cel puțin asta susțin reprezentanții angajaților din sistemul de învățământ. Aceștia încearcă să blocheze aplicarea ordinului care a fost deja trimis către inspectoratele școlare din întreaga țară.Psihologi și psihopedagogi și mai puținiLa Constanța, vestea a căzut ca un trăsnet, deși, încă din timpul vacanței, existau îngrijorări în rândul personalului nedidactic din școli cum că urmează disponibilizări. Vizați erau atunci laboranții, cei care asigură funcționarea laboratoarelor din unitățile de învățământ, dar nu participă propriu-zis la actul didactic. Acum, însă, se pare că este vorba despre 60 de posturi ce vor dispărea.Potrivit inspectorului școlar general adjunct Alina Codreanu, pentru Inspectoratul Școlar Județean Constanța au fost aprobate 357 de norme în Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Constanța și învățământul special, cu zece mai puțin decât cele existente în prezent, iar pentru învățământul de masă, au fost aprobate 8.536 de norme, cu 50 mai puțin decât cele existente în prezent. Cu alte cuvinte, dispar 60 de norme.„La Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Constanța și în școli speciale din județul Constanța sunt vizate zece posturi. Asta în condițiile în care oricum suntem sub numărul necesar de oameni. An de an, facem adrese către Ministerul Educației, prin care solicităm suplimentarea numărului de psihologi și psihopedagogi. Suntem în deficit, în condițiile în care norma unui psiholog este de 800 de elevi, iar la noi, un psiholog are alocați peste 1.000 de elevi. Noi am cerut frecvent mărirea numărului de psihologi și psihopedagogi, iar acum ministerul mai taie din ei”, au declarat, pentru „Cuget Liber”, reprezentanții Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Constanța.Cer blocarea ordinului lui PopaFederația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” solicită prim-ministrului Viorica Dăncilă să blocheze aplicarea Ordinului ministrului Educației naționale nr. 4884/2018, care ar conduce la concedierea a peste 4.000 de angajați din învățământ.„După ce, în urma comunicărilor de la finele lunii august anul curent, Ministerul Educației Naționale ne-a acuzat de dezinformare, începând de marți, 2 octombrie, în baza OMEN nr. 4884/2018, inspectoratele școlare au trecut la tăierea a peste 4.000 de posturi, majoritatea fiind deja ocupate odată cu începerea anului școlar. Este vorba atât personal didactic de predare, cât și de personal didactic auxiliar și nedidactic“, a anunțat Marius Nistor, președintele FSE „Spiru Haret“.Reamintim că sindicaliștii din învățământ au atenționat încă de luna trecută că fondurile alocate pentru plata salariilor în sistemul de învățământ preuniversitar nu ajung până la sfârșitul acestui an, iar MEN încearcă, prin diverse metode - mai mult sau mai puțin legale - și prin presiuni asupra inspectorilor școlari generali și directorilor, să facă economii.Mișcări sindicale și protesteLa rândul lor, reprezentanții Federației Sindicatelor Libere din Învățământ anunță că vor recurge la orice mijloc de acțiune pentru a bloca aplicarea ordinului respectiv.„În contextul în care este de notorietate insuficiența personalului didactic și nedidactic din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, din ultimii ani, grav afectate și în prezent, de reducerile masive de posturi, cu prioritate didactic - auxiliare și nedidactice, dar și de măsurile de suspendare a ocupării posturilor, începute din anul 2010 și care continuă să producă efecte, ne întrebăm care sunt rațiunile avute în vedere de ministrul Popa, la adoptarea acestuia? Să înțelegem că România nu își mai permite să plătească salariații din sistemul de învățământ preuniversitar și trebuie recurs la reduceri masive de posturi, fără consultarea sindicatelor? Că numai prin reduceri masive de personal, fără niciun fel de analiză a nevoilor reale ale unităților de învățământ, cu riscul punerii în pericol a integrității elevilor, se pot asigura plata salariilor în sistemul de învățământ?”, întreabă și președintele FSLI, Simion Hancescu.