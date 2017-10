Sabotaj la înscrierea în clasa pregătitoare? Directorii constănţeni se opun listelor învăţătoarelor

8

LA DAN BARBILIAN

Da, la acest moment mai sunt 18 locuri, dar nu-i deloc gaura in cer. Scoala DB are un sector scolar f. mic, cu multe institutii in jur, nu are step bay step sau alte programe after school decat in colaborare cu privati.Copiii vin in proportie de aproximativ 60% din alte sectoare scolare, fiindca sunt foarte putine blocuri in jur. In aceste conditii inscrierea este f. buna. Vin la DB parintii care au posibilitatea sa aduca dimineata copiii la scoala si sa-i ia la ora 11.30-12.30. Nici spatiu pentru mai multe clase nu este. Dar clasele sunt intotdeauna f. bune, cu rezultate de exceptie. A se vedea ultimile rezultate la concursuri, unde elevii de la BD premiati sunt la fel de numerosi ca cei de la SC 30, dintr-un efectiv pe jumatate ca baza de selectie. Scoala DB inca are resurse f. bune, oameni valorosi! Veniti cu incredere!( Atat cat mai este posibil!)