Să vezi şi să nu crezi! Bacalaureatul 2014 arată bine în statistici

Să vezi și să nu crezi! Bacalaureatul 2014 arată bine în statistici

Ministerul Educației Naționale a dat publicități concluziile statisticilor întocmite în urma sesiunilor de Bacalaureat 2014.Din acestea rezultă că 71% (93.433) dintre cei 131.571 de absolvenți de clasa a XII-a din promoția 2014 (candidați unici), care s-au prezentat la examenele de Bacalaureat din acest an, au promovat. Dintre cei 166.415 de candidați unici prezenți în sesiunile de Bacalaureat 2014 (promoția curentă și promoțiile anterioare) au promovat 62,6% (104.229). Pentru absolvenții promoțiilor anterioare, care au susținut examenul în acest an, rata de promovare este de 30,89%.Comparativ cu ultimii ani, procentul candidaților care susțin examenul de Bacalaureat în același an în care își finalizează studiile este în creștere cu 10%: 2014 - 71%, 2013 - 64,35%, 2012 - 59,04% și 2011 - 57,59%.Analiza datelor relevă că există diferențe între nivelul de promovare din mediul urban și cel din mediul rural de peste 15% în rândul absolvenților de clasa a XII-a ai promoției 2014.Situația pe județe relevă că rata de promovare cea mai ridicată pentru absolvenții din promoția 2014 s-a înregistrat în Cluj - 83%, Brăila - 82,4%, Iași - 81,3% și Suceava - 80,5%. Procentul de promovare cel mai ridicat pentru candidații din promoțiile anterioare s-a înregistrat în județele Cluj - 47% și Brăila - 42%. Per total, cel mai bun rezultat la nivel național (rezultate cumulate) s-a înregistrat în județele Cluj - 75,9%, Brăila - 75,1% și Iași - 74%. La polul opus, cele mai scăzute rezultate pentru promoția din 2014 s-au înregistrat în județele Ilfov - 40,3% și Giurgiu - 48,4%. Pentru promoțiile anterioare, cele mai slabe rezultate, sub 20%, au fost centralizate în județele Ilfov - 13,7%, Giurgiu - 17,7%, Mehedinți - 17,8% și Teleorman - 19,3%. Rezultatul total cel mai scăzut pentru cele două categorii de absolvenți s-a înregistrat în aceleași patru județe: Ilfov - 33,5%, Giurgiu - 39,4%, Mehedinți - 47,1% și Teleorman - 49,6%.