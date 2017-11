Să nu ne uităm istoria! Cât de interesaţi au fost constănţenii de Ziua Dobrogei

Să nu ne uităm istoria! Cât de interesați au fost constănțenii de Ziua Dobrogei

Constănțenii nu s-au înghesuit să sărbătorească Ziua Dobrogei. Pentru mulți a fost o zi oarecare, cu serviciu, făcut piața și acasă. Nu au mers nici măcar la muzeu sau la Delfinariu, unde aveau intrarea gratuită. Autoritățile locale i-au invitat chiar și la spectacol, la Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski“, dar și aici prezența a fost anemică.La Delfinariu, sala a fost, ieri, aproape goală. „Nici nu știam că este intrarea gratuită. Dimineață am văzut o știre și am hotărât să venim. Probabil că, dacă se anunța mai din timp, ar fi venit mai multă lume. După spectacol, vom merge prin Microrezervație, mai ales că este vreme frumoasă”, ne-a declarat o mămică.Gol a fost și la Muzeul de Artă. Doar la Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța a fost mai mare vânzoleala, și asta tot datorită elevilor. Tot aici, Inspectoratul Școlar Județean Constanța a organizat cea de-a treia ediție a simpozionului județean „Unitate în diversitate pe pământ dobrogean”, adresat profesorilor de istorie din unitățile de învățământ din județ.Cu acest prilej, a avut loc și conferința de finalizare a proiectului Dobrogea în contextul Primului Război Mondial: valorificări cultural - educaționale, realizat de MINAC, în parteneriat cu Biblioteca Județeană „I.N. Roman” Constanța, Asociația „Dobrogea - Istorie și civilizație” și ISJ Constanța. 180 de elevi participanți au fost premiați pentru lucrările originale pe care le-au realizat la concursul cu tema „Eroi și fapte memorabile din localitatea mea în timpul Primului Război Mondial”, organizat în cadrul acestui proiect.v v vȘcolile s-au întrecut în manifestări dedicate aniversării Dobrogei, iar profesorii le-au vorbit la clasă școlarilor despre însemnătatea acestei zile. La Mangalia, elevii clasei a XII-a B au dezbătut două documente importante referitoare la Unirea Dobrogei cu România: „Proclamația către dobrogeni” a Regelui Carol I și „Înaltul ordin de zi către Armată”. Pe parcursul activității a rulat filmul „Independența României. Războiul româno-turc 1877”, realizat în 1912.Elevii Liceului Teoretic „Callatis” au omagiat 139 de ani de la revenirea Dobrogei la Statul Românprintr-o manifestare cultural-științifică, sub deviza „Dobrogea, la zi aniversară”. Ei au realizat postere și colaje, prezentări Power Point, dar au susținut și un minirecital de poezie.