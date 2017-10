"Să lăsăm deoparte dezbinările, contrazicerile, supărările şi necazurile!"

Mesajul Arhiepiscopiei Tomisului

"Să lăsăm deoparte dezbinările, contrazicerile, supărările și necazurile!"

Ştire online publicată Vineri, 23 Decembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

La fiecare sfârșit de an - de Crăciun, și la debut de An Nou - de Bobotează, credincioșii constănțeni au parte de tradiționalul mesaj al Arhiepiscopiei Tomisului, venit pentru a ne ajuta să reflectăm la ceea ce a fost bun sau mai puțin bun și cu gândul către un alt început.„Ca să putem primii taina sărbătorii de Crăciun, fiecare dintre noi, la această sărbătoare, trebuie să se întoarcă la condiția de a fi copil. Să ne aducem aminte de copilăria noastră și mai ales mintea noastră să o adaptăm la copilăria noastră, când eram nevinovați. De sărbători ne-am pregătit sufletul spovenindu-ne și împărtășindu-ne, să primim aievea pe pruncul Iisus care se naște, nu doar în chip simbolic, ci și în chip real, ca să între în sufletul nostru și în viața noastră.Dragi români, sărbătoarea aceasta, sărbătoare de familie, sărbătoarea nașterii pruncului Iisus Hristos, trebuie să ne aducă multă armonie, pace și bucurie. Fiecare familie trebuie să simtă că pruncul Iisus poposește și în casă sa. Trebuie să ne înfrățim mai mult, să lăsăm la o parte dezbinările, contrazicerile, supărările, necazurile, pentru că sărbătoarea aduce lumina bucuriei.De aceea, să se bucure și cel bogat, și cel sărac, dar mai ales cel care are de prisos să nu se bucure fără să împartă ceea ce are cu cel căruia îi lipsește. Și de aceea să mergem la cei din spitale, din orfelinate, din aziluri, la casele celor sărmani să-i ajutăm, ca să aducem sărbătoarea în sufletele tuturor.Și să trăim sărbătoarea cu bucuria că Hristos își înnoiește nașterea sa în sufletele noastre, și că luminează casele noastre, și ne aduce tuturor ceea ce este mai sfânt, mai frumos și mai de folos pentru noi.Vă doresc tuturor un Crăciun în sănătate, în armonie, în pace și simțind fiorul sărbătorii să rămânem cu toții în această armonie, dragoste și bucurie, nimic să nu ne umbrească bucuria Crăciunului și să îl lăsăm pe Dumnezeu în sufletele și în viață noastră, a tuturor”.