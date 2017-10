Să îngropăm anul vechi şi să ne bucurăm de Anul Nou

Să îngropăm anul vechi și să ne bucurăm de Anul Nou

Vineri, 28 Decembrie 2012

Ne mai despart doar trei zile de un an nou previzionat a fi cu noroc pentru… norocoși, iar pentru unii fatal prin cuprinderea cifrei 13. Cum abia am scăpat de un sfârșit „mult cântat”, cu certitudine nici noul an nu va scăpa de informații „otrăvitoare”.Dar se apropie Revelionul și nu mulți știu că aceasta este denumirea modernă a nopții de 31 decembrie spre 1 ianuarie, ceremonialul de înnoire simbolică a timpului purtând înainte denumirea de „Îngropatul Anului Vechi”. Cuvântul de origine franceză „Revelion” se traduce prin „veghe”, aici cu sensul de ospăț ori petrecere la miezul nopții, și desemnează vechiul ceremonial funerar al antichității geto-dace ce celebra moartea și renașterea simbolică a primului zeu al omenirii, Anul. Data de începere a noului an a fost fixată oficial la 1 ianuarie abia în anul 153 î.Hr., până atunci romanii sărbătorind după rânduiala vechiului calendar, când anul începea la 1 martie.Obiceiuri și tradiții de Anul NouDe Anul Nou, Sorcova este obiceiul conform căruia în dimineața zilei de 1 ianuarie copiii, dar și cei mari, merg și seamănă, simbolic, cu boabe de grâu și orez, pe care le aruncă în casă și asupra celor din casă. Versurile însoțite de urări specifice diferă de la o zonă la alta.În Ajunul Anului Nou, în unele zone se practică mersul cu Plugușorul și jocurile cu măști (capra, ursul, căluțul și cerbul). Obiceiul Plugușorului este legat de speranța fertilității, versurile sale prezentând practicile agricole și urări de holde bogate. În schimbul acestor urări, copiii primesc daruri simbolice, colaci, fructe sau bani. Legat de jocul caprei, cel al ursului, căluții și jocul cerbului, aceste obiceiuri și-au pierdut astăzi din semnificațiile inițiale (capra - personificarea productivității/înmulțirii ușoare și rapide în lumea animală și a fertilității pământului; ursul - animal sacru la geto-daci, căluții - care simbolizează protejarea gospodăriilor de spiritele rele; cerbul - simbolul soarelui, întruchiparea purității și a dreptății) și sunt practicate mai mult în scop de divertisment.