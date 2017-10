Să donăm rechizite pentru copiii din Târguşor!

Să donăm rechizite pentru copiii din Târgușor!

Ştire online publicată Luni, 09 Septembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Asociația Tinerilor pentru România, în parteneriat cu Librăria Diverta din Constanța, demarează până pe 12 septembrie proiectul „Trimitem copiii la școală”, prin care se urmărește donarea de rechizite pentru copii din satul Târgușor, județul Constanța.„Ar trebui să fie o prioritate pentru noi toți, ca tinerii să poată merge și învăța în condiții civilizate. Nu pentru toți este ușor începutul noului an școlar. Odată cu sunetul clopoțelului, pentru unele familii, apar și problemele. Astfel, prin această campanie de strângere de rechizite, dorim ca toți să aibă zâmbetul pe buze, toți să se bucure de începutul de an școlar. Fiecare poate dona un ghiozdan, un caiet, un pix, etc. Să începem toamna cu o fapta bună - de la tineri, pentru tineri!”, a declarat Cristian Tănase, președintele Asociației Tinerilor pentru România.Sunt deschise două centre de colectare în orașul Constanța, la librăriile Diverta.