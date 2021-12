S-au „rezolvat” toate problemele! Elevele ar urma să primească absorbante gratuite în școli

Concret, acesta presupune acordarea unui stimulent financiar pentru procurarea de produse de igienă sub forma unor tichete sociale. De acestea ar urma să beneficieze adolescentele cu vârsta peste 10 ani înscrise în învățământul preuniversitar, care se află într-o situație vulnerabilă din punct de vedere material. De exemplu, cele care fac parte din familiile care primesc alocație pentru susținerea familiei sau cele care beneficiază de bursă de ajutor social. Propunerea este ca tichetele să fie acordate lunar pe întreaga perioadă a anului, să aibă o valoare de 15 lei și să poată fi folosite pentru cumpărarea produselor de igienă menstruală precum absorbante sau tampoane. Acoperirea națională, începând cu toamna anului 2022, ar costa mai puțin de un milion de euro.



„Veniți naiba cu proiecte serioase”





Proiectul a stârnit numeroase critici. „Praf în ochi! Părinții au nevoie de susținere financiară mai mare. Ce să faci cu 10,20 lei pe lună pentru absorbante, unii nu au mâncare, bani de haine sau rechizite”, este opinia unui părinte.





„Ați pus cumva la punct toate prioritățile României de faceți acum astfel de proiecte? Cred că aveți mintea odihnită dacă aveți timp să vă gândiți la prostia asta. Veniți naiba cu proiecte serioase: să faceți locuri de muncă, combateți corupția și hoția prin majorarea pedepselor, eliminați pensiile speciale cum ați promis, construiți spitale, școli etc, nu veniți cu gogoși din astea electorale”, a transmis o mămică revoltată de inițiativa deputatului de la USR.



Iar reacțiile au continuat pe rețelele de socializare:





„Mișto!!!!! Asta a rămas singura problemă care nu era rezolvată!!! Voi chiar nu vă dați seama cât de penibili sunteți?!”.



„N-ar fi fost oare mai simplu să fie alimentate școlile cu absorbante? Cumva. Mă gândesc cu groază la birocrația din spate pentru 15 lei pe lună - formular, cerere, verificare ca x y si z, licitație să tipărim voucher-ul, etc etc. Ajungem ca la ajutorul de încălzire, unde costul de administrare era mai mare decât media ajutorului. Mai ales că aici vorbim de copii. Plus că încă e pudibonderie în jurul subiectelor ăstora, nu știu câte copile de 11 ani se vor duce la diriginta/ asistent social etc. să ceară să completeze cererea (bănuiesc că trebuie să dea și părintele acordul, că deh, minori, etc.)”.





„Măriți-le alocațiile, ca își cumpără singure, nu mai faceți atâta propagandă. Când ați fost la guvernare vă interesau banii pentru fezabilități, nu alocații, pensii și ajutoare”.





„Lăudabil, dar e totuși o falsă problemă în condițiile în care la baie lipsește hârtia igienică. Nu mai zic de școlile cu toaleta în fundul curții. Eu aș amenda școlile găsite fără săpun la baie, în condițiile în care au avut fonduri”.





Preocupată de cauzele abandonului școlar și de starea de igienă a elevilor, Oana Țoiu, deputat USR şi preşedintele Comisiei pentru Muncă şi Protecţie Socială, în perioada decembrie 2020-2021, a inițiat proiectul de lege privind facilitarea accesului la educaţie a tinerelor din medii defavorizate şi sprijinirea unor persoane fără adăpost prin acordarea unui stimulent financiar pentru procurarea de produse de igienă. Proiect pentru care a primit raport favorabil în unanimitate în comisiile de specialitate din Camera Deputaților.