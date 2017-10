"S-a sudat o echipă redutabilă la ISJ Constanţa". Ce moştenire a lăsat Răducu Popescu

6

primiti cu memoriul?

Daca tot este fost-actual Inspector general - asistent, ca nu stiu exact ce titulatura are actualmente ( in afara de aceea de conferentiar prof. dr. ), poate ar fi bine sa mergem la dumnealui la domnul raducu popescu, cu problemele noastre ramase nerezolvate de pe vremea...dumnealui! Poate acum vede lucrurile intr-o alta lumina, cine stie? Vorba aceea: " timpul le rezolva pe toate", si a trecut ceva timp de cand a acordat calificativele. Si concursurile sunt importante, bineinteles, viata merge inainte, dar....la unele scoli oamenilor nu le mai arde nici de concursuri, nici de olimpiade, nici de serbari! Au alte probleme pe cap, de genul sanctiuni, comisii de disciplina, monitorizare, etc! Cunoscatorii stiu! Stie si doamna Zoia, si chiar si domnul raducu!!!! Oare....isi ofera sprijinul? Si asta are legatura cu social - democratia, pana la urma.