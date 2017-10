S-a stins din viaţă fondatorul curentului pop art

S-a stins din viață fondatorul curentului pop art

Artistul britanic care a folosit cultura urbană modernă ca sursă de inspirație pentru a lansa curentul pop-art britanic a murit la vârsta de 89 de ani. Richard Hamilton a devenit cunoscut grație picturilor, colajelor și sculpturilor sale, în care lua în derâdere simbolurile societății de consum.Una dintre cele mai cunoscute opere ale sale este un colaj realizat în 1956 și prezintă un bărbat culturist care pozează într-un apartament modern, având titlul „Just What Is It That Makes Today’s Homes So Different, So Appealing?” (Care este acel lucru care face casele din ziua de astăzi să fie atât de diferite, atât de atrăgătoare?).Richard Hamilton a realizat și coperta celebrului „album alb al trupei The Beatles” din 1968, intitulat „The Beatles”. Acesta este singurul disc din cariera trupei britanice care nu îi are pe copertă pe cei patru muzicieni, iar coperta sa este complet albă.Hamilton este cunoscut și pentru câteva opere politice, precum „Shock and Awe” (2007-2008), care l-a adus pe scenă în costum de cowboy pe fostul premier laburist Tony Blair, după decizia acestuia de a participa alături de americani la atacarea Irakului, în 2003.