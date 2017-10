S-a stins din viaţă actorul Vasile Cojocaru

S-a stins din viață actorul Vasile Cojocaru

Actorul Vasile Cojocaru a murit ieri dimineață, în urma unui stop cardio-respirator, în timp ce se afla la Casa de Cultură Constanța, pregătindu-se pentru a lucra cu studenții săi de la Facultatea de Arte a Universității „Ovidius”. Și-a consacrat ultimii ani din viață instruirii studenților, formându-le educația teatrală necesară pentru a putea îndeplini misiunea Thaliei nu doar prin talent, ci și printr-o puternică bază teoretică. A fost în slujba teatrului nu doar ca actor, ci și ca manager, fiind director al Teatrului „Ovidius” în perioada 2000-2002 și al Teatrului Dramatic Constanța în perioada 1990 – 1992. În 1974 a devenit actor al Teatrului Dramatic Constanța și, până anul trecut, când s-a retras de la Teatrul de Stat, pentru a se dedica carierei academice, a jucat în zeci de spectacole, printre care „Steaua fără nume”, în regia Ancăi Maria Colțescu „Melissa”, regia Gavril Borodan, „Furtuna”, regia Ildiko Kovacs, „Rinocerii”, regia Laurian Oniga, „Hecuba”, regia Silviu Purcărete, „Andromaca”, regia Gheorghe Jora, „Vrăjitoarele din Salem”, regia Gordon Edelstein, „Operă pentru viitorii dictatori“, regia Yannis Margaritis, „Crazy Cats”, regia Tudor Petruț, „Penthesileea”, regia Cătălina Buzoianu, „Macbeth”, în regia lui Andrei Mihalache și multe altele. Dintre volumele pe care le-a publicat amintim: „Harababuriada. Exerciții de dicțiune și predicțiune”, Editura Ex Ponto, Constanța, 2007, „Covorul de purpură. De la Oreste la Oedip. Teatrul antic în spațiul spiritual dobrogean”, Ovidius University Press, Constanța, 2005 și „Imperfectele melancolii”, Editura Albatros, București, 1983. De asemenea, a semnat articole centrate pe arta teatrului în revista culturală Ex Ponto. S-a aflat și în ipostaza de regizor, realizând spectacolele „Privește înapoi cu mânie” de John Os-borne, „Trei lacrimi de... haz”, după „Ursul”, „Cerere în căsătorie” și „Jubileul” de Anton Pavlovici Cehov, cu studenții anului IV actorie, la Teatrul „Elpis” din Constanța, în 2003, „Tango” de Slavomir Mrozek, cu studenți ai Facultății de Arte de la Univer-sitatea „Ovidius”, și „Ochiul babei” de George Vasilescu, după Ion Creangă, montat la Teatrul „Ovidius” în 2002. A participat la numeroase festivaluri în țară și în străinătate, în cadrul cărora talentul său a fost apreciat prin distincții și premii, dintre care amintim: Premiul de interpretare pentru cel mai bun rol masculin la festivalul „Despre arta comediei”, pentru rolul Viktor Lukașin din „Revelion la baia de aburi” de E. Braghinski și E. Reazanov, în regia lui Dominic Dembinski, Galați, 1985, Premiul pentru cel mai bun rol secundar la festivalul „Despre arta comediei” pentru rolul Papkin din „Răzbunarea” de Alexander Fredro, regia Lucian Iancu, Galați, 1981, dar și Diploma de excelență pentru 30 de ani de teatru acordată de Teatrul Național Constanța, în 2004 și Diploma de onoare, pentru merite deosebite în slujba scenei constănțene, acordată cu prilejul semicentenarului Teatrului „Ovidius” de către Primăria Municipiului Constanța și Teatrul „Ovidius” Constanța, 2001. Vasile Cojocaru a fost un repre-zentant de marcă al generației de aur a teatrului constănțean, fiind coleg și prieten cu unii dintre cei mai cunoscuți și apreciați actori ai orașului: Diana Cheregi, Nina Udrescu, Liviu Manolache, Mihai Sorin Vasilescu Eugen Mazilu, Lucian Iancu. Cu emoția unei pierderi neașteptate, actorii au acceptat să ne împărtășească câteva gânduri despre cel alături de care au fost zeci de ani nu doar pe scenă, ci și în ceea ce se petrece după ce cade cortina: viața. Liviu Manolache: „Un actor care s-a dus prea repede. Am colaborat cu el, am fost în turnee, am dormit în aceeași cameră, am mâncat împreună, sunt multe de spus… un mare actor pe care Constanța și l-a îndepărtat «cu plăcere»”. Nina Udrescu: „A fost un coleg minunat, un om extraordinar, am regretat imens când a plecat din teatru. Când am venit în Constanța, alături de el am debutat. E o mare nenorocire. Nu-mi vine să cred că un asemenea poet, pedagog, actor, a dispărut. Ne ducem unul după altul, și e trist. Dar poate că și-a găsit liniștea acum”. Lucian Iancu: „Am fost colegi, am fost prieteni… moartea lui ne afectează pe toți”. Eugen Mazilu: „Este o pierdere prematură…” Diana Cheregi: „Ne cunoaștem din facultate, din 1971, am fost prieteni foarte buni, și la bine și la rău. Sunt zeci de ani trăiți pe scenă, dar ne împărtășeam și probleme, eram un grup de prieteni, ca într-o familie. Generația noastră a fost foarte apropiată. Noi ne-am perfecționat în teatru, și poate că n-ar fi trebuit, că am fi trăit, în schimb, 90 de ani. Era un om cu bunele și relele lui, nu-l idealizez. A fost un om, nu un prototip. Ne certam, dar tot împreună ne depănam amarul. Ne-am iubit, ne-am urât și ne-am judecat în felul nostru, fără să fim dușmani. Din păcate, așteptăm să murim ca să fim mari. Când nu mai suntem, devenim geniile unei instituții. E nedrept”. Mihai Sorin Vasilescu: „Ne știm de mulți ani. E dureros ce s-a întâmplat, pentru că era atât de tânăr… un om de spirit, un coleg și un actor excepțional pe care l-a pierdut Constanța. E groaznic și absolut surprinzător. Și așa ne ducem cu toții”. Anaid Tavitian, secretar literar al Teatrului de Stat Constanța, ne-a vorbit, de asemenea, despre profilul actoricesc al lui Vasile Cojocaru: „Toate rolurile jucate de Vasile Cojocaru îl atestă ca pe un actor cu mare personalitate, cu gândire înaltă și cu inteligență, de sub al căror control nu scapă nimic. O stare imprecisă și neliniștitoare, de tristețe, zădărnicie, aspirație spre imposibil sau spre nicăieri, venind toate de dincolo de cuvintele textului, au învăluit eroii săi dramatici, apropiindu-i de sufletul spectatorului și fixându-i definitiv acolo, mai bine decât ar face-o vorbele. În peste 30 de ani de carieră, a realizat aproximativ 50 de personaje, foarte multe de dimensiuni copleșitoare. Marile roluri îl așteptau încă – poate Richard, poate Faust. Ele i-ar fi încununat viața care a ars ca o flacără pusă în slujba teatrului”. v v v Trupul lui Vasile Cojocaru va fi depus astăzi, la ora 12, la catedrala „Sfinții Apostoli Petru și Pavel“, urmând ca vineri să fie dus la teatrul „Oleg Danovski“, acolo unde actorul a debutat.