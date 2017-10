S-a mai stins o legendă

A încetat din viață, la vârsta de 70 de ani, răpus de cancer, celebrul cântăreț Joe Cocker. John Robert Cocker, mai cunoscut ca Joe Cocker, s-a născut la Sheffield pe 20 mai 1944 și a fost un muzician englez de rock și blues. Joe Cocker și-a început cariera muzicală în orășelul Sheffield, orașul său natal, făcând parte din diverse grupuri încă de la vârsta de 15 ani. Primul dintre ele se numea The Avengers, urmat apoi de Big Blues în 1963 și The Grease Band (1966). Primul single, s-a numit I’ll Cry Instead, a fost primul care conținea diverse covers după The Beatles.