S-a lansat o nouă lucrare care vorbește despre existenţa vieţii extraterestre

În urmă cu aproximativ patru ani, trecerea unui straniu "bolid" spaţial prin Sistemul Solar i-a entuziasmat pe astronomi atât de mult, încât unii dintre ei au văzut în acest eveniment un semnal ce atestă existenţa vieţii extraterestre. Această teză controversată a fost adoptată şi de un renumit om de ştiinţă, Avi Loeb, profesor de astrofizică la Universitatea Harvard şi autor al cărţii "Extraterrestrial: The First Sign of Intelligent Life Beyond Earth", care a beneficiat joi de o lansare pe plan internaţional, informează AFP, citată de Agerpres.

"Dacă am dreptate, atunci este cea mai mare descoperire din istoria omenirii", a declarat Avi Loeb, decanul facultăţii de astronomie din cadrul Universităţii Harvard, într-un text de promovare care însoţeşte ediţia franceză a acestei cărţi, apărută la editura Seuil.

În noul volum, Avi Loeb, specialist în găurile negre din Univers, revine asupra detectării lui 'Oumuamua, un obiect cosmic în formă de trabuc, care a traversat Sistemul Solar în mare viteză, în octombrie 2017.

Detectat de telescopul Pan-STARRS1 din Hawaii, 'Oumuamua - care înseamnă "mesager" în limba hawaiiană - avea o lungime de 400 de metri şi o lărgime de 40 de metri. Viteza lui era atât de mare, încât el nu putea să provină decât din proximitatea unei alte stele: a fost primul obiect detectat care venea dintr-un alt sistem stelar.