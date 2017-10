S-a intrat în Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel

S-a intrat în Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel

În popor, postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel mai este cunoscut sub denumirea de Postul Sâmpetrului. De reținut este faptul că acest post e singurul dintre cele patru posturi mari de peste an care nu are o durată fixă, el fiind stabilit în funcție de data Paștilor. Postul Sfinților Apostoli începe întotdeauna în lunea de după prima duminică după Rusalii (Duminica Tuturor Sfinților) și poate dura până la data de maxim 29 iunie.Biserica ortodoxă îl rânduiește în cinstea celor doi apostoli, dar și în amintirea obiceiului lor de a posti înainte de a fi recunoscuți ca slujitori ai Domnului.Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel datează în constituțiile Apostolice încă din secolul al IV-lea. Apar mai târziu informații despre acesta la Sfântul Atanasie cel Mare. Cercetătorii au ajuns la concluzia că postul era ținut numai de cercurile monahale și abia mai târziu s-a extins și la credincioși.Durata postului nu este niciodată fixă, ci variază în funcție de sărbătorile Pascale. Anul acesta, a început ieri, 11 iunie, și va dura până la 29 iunie.v v vȚinând cont că Paștele se poate sărbători numai între 4 aprilie și 8 mai, iar regula postului Sfinților Petru și Pavel este aceeași indiferent de data pascală, se poate întâmpla ca Duminica Tuturor Sfinților să fie după 29 iunie, iar atunci Postul Sfinților Petru și Pavel se poate desființa.O întâmplare aproape similară era gata să aibă loc, în anul 1983, când Paștele a fost sărbătorit pe data de 8 mai, iar Postul Sfinților Apostoli Pentru și Pavel a fost de numai două zile, 27-28 iunie.Este un post mai blând, cu dezlegări la pește sâmbăta și duminica. La fel și pe 24 iunie, de Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul. Cum 29 iunie, ziua praznicului Sfinților Apostoli, cade anul acesta într-o vineri, în această zi nu se mănâncă de dulce, ci se dezleagă la pește.