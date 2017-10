S-a încheiat preselecţia pentru Gala Tânărului Actor - HOP

S-a încheiat preselecția pentru Gala Tânărului Actor - HOP

Ediția a XVIII-a a Galei Tânărului Actor - HOP se va desfășura, anul acesta, la Costinești, în perioada 8 - 11 septembrie. Regizorul Radu Afrim este directorul artistic al galei organizate de UNITER și Vox Maris Grand Resort Costinești.În urma preselecției organizate, zilele trecute, au fost declarați admiși la secțiunea grup următoarele reprezentații: „Copacul”, de Anca Ștefan, cu Grațiela Bădescu, absolventă a Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” București și Aron Alexandru Lucian, absolvent al Facultății de Teatru și Televiziune, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, „Da Da Vacanța!” cu Raul Hotcaș, absolvent al Facultății de Teatru și Televiziune, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, Amelia Toaxen, absolventă a Universității de Arte, Târgu-Mureș, Radu Tudosie, absolvent al Universității de Arte, Târgu-Mureș și Corina Vișinescu, absolventă a Universității „Lucian Blaga” Sibiu, „Dialog cu policandrul”, de Grigore Cugler, cu Cosmin Dominte și George Lepădatu, absolvenți ai Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” București și „With a little help of my friends”, de Maria Manolescu, cu Daniel Achim, Rareș Andrici, Cătălina Bălălău și Alexandru Voicu, absolvenți ai Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” București.La secțiunea individual, au fost declarați admiși următorii: Răzvan Alexe, Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” București, Alexandru Constantin Apostol, Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” București, Anca Emilia Badea, Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere, Departamentul de Arte, Craiova, Corina Borș, Universitatea de Arte „George Enescu” Iași, Nicholas Cațianis, Universitatea Hyperion, București, Sonia Divile, Universitatea „Babeș - Bolyai” Cluj-Napoca, Cosmin Dominte, Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” București, Maria Teodora Filip, Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” București, Cristina Juncu, Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” București, Adrian Loghin, Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” București, Simona Maican, Universitatea „Babeș - Bolyai” Cluj-Napoca, Nicoleta Marica, Universitatea de Arte, Târgu-Mureș, Dana-Maria Marineci, Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” București, Alina Petrică, Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” București, Ana Maria Pop, Universitatea „Babeș - Bolyai” Cluj-Napoca, Lia Sinchevici, Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” București, Alexandru Voicu, Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” București.Juriul a fost format din: Radu Afrim, Dorina Chiriac, Radu Iacoban, Gabi Lupu și Iris Spiridon.