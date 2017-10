S-a dat startul la alegerea liceelor

Sâmbătă, 06 Iunie 2009

Cei peste 200.000 de elevi din clasa a VIII-a pot accesa, de vineri, site-ul www.admitereliceu.ro, unde au posibilitatea să-și calculeze media de admitere și să-și aleagă, în funcție de aceasta, liceul. Alegerea unui liceu în funcție de notele la tezele unice și de media de absolvire a gimnaziului, care au, fiecare, o pondere de 50%, este o etapă extrem de importantă în procesul de admitere, iar elevii trebuie să țină cont atât de rezultatele pe care le au, cât și de numărul de locuri disponibile și de media ultimului admis cu un an în urmă la instituțiile de învățământ pentru care optează. Dacă nu apreciază corect nivelul concurenței la liceele unde candidează, elevi cu rezultate bune ar putea să nu fie admiși la nicio instituție de învățământ post gimnazial. Site-ul, lansat de compania privată de soft educațional, Intuitext, cuprinde informații complete despre admitere - profile, filiere, specializări, număr de locuri pe fiecare specializare, media de admitere din 2008 pentru fiecare specializare în parte și limba de predare. În plus, fiecare liceu din România are o fișă de prezentare care cuprinde, printre altele, numărul elevilor, date despre dotări, informații de contact și localizarea pe o hartă interactivă. Informații despre admitere se găsesc, de asemenea, și pe site-ul ministerului www.admitere.edu.ro și pe cel al Inspectoratului Școlar al Municipiului București (ISMB), unde poate fi găsită broșura admiterii la liceele din Capitală. Site-urile oficiale nu au însă motoare de căutare a liceelor în funcție de ultima medie de admitere. Elevii mai au timp să-și aleagă liceul până pe 18 iunie, când va începe completarea fișelor de înscriere. Pe 3 iulie va avea loc repartizarea propriu-zisă, iar apoi vor fi afișate listele cu elevii admiși și cu locurile în liceu rămase disponibile.