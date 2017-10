Ruşinos! Profesor prins copiind la titularizare, alţi 93 au ieşit din examen

1

nu este corect

In gradinitele din Constanta sunt f. multe educatoare care au iesit la pensie si cumuleaza pensia cu salariu in timp ce absolventii nu au locuri de munca.Mai sunt si cazuri de educatoare care au indeplinit conditiile de pensie si sunt lasate in continuare sa lucreze ,ba chiar umbla dupa posturi de directori. Cine ,si de ce permite asa ceva.De ce sa stea tinerii in somaj,iar altii sa aiba si pensie si salariu?