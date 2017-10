Ruptură în învăţământul constănţean. Dascălii, "mituiţi" cu tichete cadou sau vacanţe la Predeal

Ruptură în învățământul constănțean. Dascălii, "mituiți" cu tichete cadou sau vacanțe la Predeal

Câteva zeci de cadre didactice din învățământul constănțean au participat, ieri, la Conferința județeană a Sindicatului Liber al Salariaților din Învățământul Constănțean, o întâlnire la care s-au ridicat numeroase probleme pe care colegii din cancelarie le semnalează liderilor sindicali din unitățile de învățământ, de față cu primarul interimar Decebal Făgădău.Una dintre probleme este legată de recentele simulări ale Evaluării Naționale și Bacalaureatului, când profesorii au fost obligați să corecteze lucrările elevilor în timpul cel mai scurt. „Ni s-au pus în brațe vineri lucrările și luni ni s-au cerut rapoartele pentru a fi transmise mai departe. Prea se fac plecăciuni în fața Ministerului Educației pentru cât ni se oferă în schimb!”, a ținut să aducă la cunoștință unul dintre profesori.Iar o colegă de-a dânsului a semnalat faptul că directorii prin școli fac presiuni asupra cadrelor didactice pentru a se înscrie în comisiile de supraveghere la Bacalaureat. „Ni se dă în cap cu metodologia și cu prevederile legale și nu mai putem să spunem nimic. Măcar să se adauge ca punctaj la gradația de merit, că pentru cei 12 sau 14 lei cât primim e riscul mult prea mare!”, a afirmat cadrul didactic.Doar 15% din cotizații sunt salariile staff-ului SLSIPCele mai multe nemulțumiri făcute publice de cei prezenți în sală pleacă de la salariile mici, cei mai mulți dorindu-și să fie plătiți pentru activități care depășesc orele de la catedră.Pe fondul acestor supărări care cresc de la o zi la alta, a apărut și oferta Federației Educației Naționale, care adună din ce în ce mai mulți adepți din rândul cadrelor didactice constănțene.Am întrebat-o ieri pe Mihaela Caterinici, vicepreședintele SLSIP, dacă se știe de acest aspect. „Există un val de migrări către FEN, de circa 300 de persoane, dar care nu este îngrijorător, și pe care îl monitorizăm. Într-adevăr, celălalt sindicat oferă niște avantaje, cum ar fi tichetele cadou, pe care noi, după o analiză serioasă, nu putem să le acordăm. Ni se pare că pe undeva nu ne-am încadra pe codul fiscal atâta timp cât cotizația membrilor are deduceri pe statul de plată. Ar trebui să recalculăm niște impozite pe veniturile indirecte pe care le-ar obține prin aceste tichete cadou. Organizația noastră prin plăți directe, de ajutoare sociale, de boală, de calamitate, plus serviciile indirecte care costă returnăm deja peste 30% din cotizația pe care o strângem. Încercăm să contracarăm prin vizite la unitățile unde au migrat colegi de-ai noștri la federația cealaltă. De asemenea, mai știm că nu în toate județele oferta FEN de la noi se respectă și de aceea pre-supunem că este pentru a atrage sin-dicaliști. De aceea încercăm să rezolvăm cu decontul transportului oamenilor noștri. Noi le oferim bilete la vila noastră la prețuri de care ceilalți, neavând o bază turistică, nu am auzit să fi beneficiat vreodată. Acum vrem să organizăm pentru pen-sionari o festivitate de premiere și în limitele în care reușim să ducem la bun sfârșit discuțiile cu domnul primar, chiar și o mică recompensă”, a afirmat același vice-președinte de sindicat.Și totuși unde se duc restul de 70% din totalul sumei strânse la SLSIP lunar? „Cotizații pe care le dăm și noi mai departe la nivel județean și național, cheltuieli de întreținere ale sediului și vilei…”. Cât despre cheltuielile cu salariile staff-ului SLSIP, am aflat că ar fi de aproximativ 15%”.O voce din sală a întrebat de ce nu este înstrăinată vila de la Predeal, prin vânzare, dar șefii sindicatului nu agreează propunerea. „Nu suntem de acord să pierdem din patrimoniul pe care îl are sindicatul și să împărțim niște acțiuni”, a răspuns Caterinici.Se vorbește de manipularea membrilor de sindicatLa Liceul Tehnologic „Virgil Madgearu” din Constanța, aproape jumătate dintre membrii de sindicat au migrat de la SLSIP către FEN. Ieri, liderul lor, Iuliana Tănăsache, declara: „Nu știu cum să contracarăm migrația aceasta că deja mai vor să plece încă cinci colegi. Pentru că și la hotărârile judecătorești când a fost vorba să fie întocmite hârtiile, celor care nu au fost membrii de sindicat li s-a solicitat să plătească retroactiv șase salarii minime, în cazul în care nu au mai plătit o lungă perioadă cotizația. Pe când la FEN s-a făcut fără bani. Cotizația este aceeași, de 1% din salariul brut, numai că ei oferă și mici atenții cu anumite ocazii. Colega mea, Anca Codrea, de informatică, este actualul președinte al filialei constănțene a FEN, încearcă să manipuleze oarecum oamenii. Cel puțin așa o simt eu”, și-a asumat Tănăsache. Care a mai adăugat că membrii FEN ar mai fi la Liceul cu program sportiv, Colegiul Tehnic Energetic și Colegiul Economic „Carol I”.