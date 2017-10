Ruleta admiterii la liceele de top din Constanţa. Locuri mai multe, medii mai mici

1

SUSPANS

Intrucat nu mai avem vesti nici la rece nici la cald, ne permitem sa facem supozitii. In asteptarea clipei despartirii oficiale de doamnele noastre directoare, adica in asteptarea deciziei de demitere a lui stan sau a omisiunii de a fi numita directoare de la 1 septembrie, luam pulsul de la Radio-Șanț! Postul respectiv zice ca nu mai exista nici cea mai mica sansa ca stan&company sa conduca sc gimnaziala Dan Barbilian in urmatorul an scolar. Daaaar (exista si un 'dar') misterul este in continuare de nepatruns, adica nu se stie pe cine vom avea la cârma scolii! E mai ceva ca la ruleta ruseasca! Poate sa fie mai bine, sau poate sa fie mai rau! N-ar fi de mirare sa fie cineva din actualul Consiliu de administratie, că vorba ceea: sa fie schimbare dar sa nu se modifice mare lucru.....rotatia cadrelor aduce beneficii garantate! Mai ales intr-o scoala....Pleaca ai nostri, vin ai nostri!