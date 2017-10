"Ruina" din Inel! Apel disperat al părinţilor şi cadrelor didactice de la Grădiniţa 47

"Ruina" din Inel! Apel disperat al părinților și cadrelor didactice de la Grădinița 47

„S-a furat ca-n codru, s-au aruncat bani cu nemiluita, dar fonduri pentru educația copiilor noștri nu au existat niciodată“, sunt cuvintele părinților care așteaptă, cu nerăbdare și mare teamă, zilele acestea, să-și depună dosarele de înscriere a micuților la Grădinița cu program prelungit nr. 47 „Lumea Poveștilor“.Ieri, la ora documentării noastre, la grupa mijlocie „Albă ca Zăpada” avea loc o activitate deschisă, la care părinții luaseră loc în micile scăunele și asistau la… evoluția micuților. Un etaj mai sus, din cauza sălii mult prea mici, educatoarea scosese copiii la plantat floricele în curtea grădiniței.Intrată parcă… la apă, o dată cu explozia demografică din cartierul Inel I-II, această unitate de învățământ ar fi trebuit să se extindă cu o clădire modernă cu patru săli de clasă de 70-80 mp, cu o sală de mese, o altă sală de consiliere și chiar o terasă. Iată că se împlinesc șapte ani de când muncitorii s-au retras de pe șantierul ce dădea speranțe părinților din acest cartier, iar clădirea „la roșu” se îndreaptă cu pași repezi spre ruină. Investiții de zeci, poate sute de milioane de lei ale Ministerului Educației se duc pe apa sâmbetei cu fiecare anotimp care mai trece peste ea.„Oare mai trăiesc să o văd terminată?“Din discuțiile purtate, ieri, atât cu prof. Elena Tega, directoarea unității, cât și cu Elena Spiță, administrator, am reținut că ar mai fi necesari circa 1.300.000 lei pentru ca această atât de necesară extindere să fie finalizată.„Am făcut adrese peste adrese și solicitări la Primăria municipiului și la Consiliul Local Constanța din 2009 încoace, tot sperând că cineva ne va băga în seamă și va înțelege. Am ajuns să extindem monitorizarea video și de alarmare pentru o ruină, deoarece nu trecea săptămâna și mai trebuiau înlocuite geamuri că se spărgeau și se fura te miri ce. Avem avalanșe de cereri de înscriere, dar nu avem cum să le facem față. Părinții ajung să facă și compromisuri, în speranța că se va rezolva o dată și o dată. Ba înscriu copiii la unități mai îndepărtate de domiciliu, interesându-se în permanență când se dă în folosință extinderea. Alți părinți care au posibilitatea aduc copiii numai dimineața, pentru că nu avem decât 15 pătuțuri și nu am putea răspunde solicitărilor de la program prelungit. Știți ce visăm noi, cadrele didactice de la această grădiniță? Că poate vom ajunge să avem și noi grupele la numărul legal de copii. Pentru că, de la înființare, în 1981, am avut grupe de peste 40 de copii, reușind să-i limităm treptat de la 35 acum undeva la 32-31 de copii”, a declarat prof. Tega.După cum se poate observa și din fotografii, „ruină” este cuvântul definitoriu al acestei investiții de milioane care nu interesează pe nimeni, toți factorii decidenți ridicând din umeri că nu sunt bani.Luna trecută, ne spunea administratorul Elena Spiță, a venit cineva de la primărie să viziteze „ruina”, dar în cadrul unui „turneu” prin mai multe unități de învățământ, probabil pentru o nouă… statistică.„Sunt clădiri de pe vremea lui Ceaușescu, pe care, dacă nu le întreținem, riscă să nu mai fie avizate de Direcția de Sănătate Publică. Gândiți-vă că instalația termică și hidroizolația sunt de acum 35 de ani! Cât să mai reziste dacă nu facem ceva?”, se întreba, retoric, administratorul.v v vȘi, din păcate, printre preocupările majorității consilierilor locali constănțeni care acum umblă la vânătoare de semnături pentru un nou mandat, nu se numără și dotările din învățământ. Ce poate să le iasă de la astfel de investiții nerentabile?