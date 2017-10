Rugă pentru părinţii lui Suzuki

Drama balerinei japoneze de la Teatrul „Oleg Danovski“

Rugă pentru părinții lui Suzuki

De aproximativ un an și jumătate, japoneza Kanoko Suzuki face parte din corpul de balet al Teatrului Național „Oleg Danovski” din Constanța. Pentru micuța balerină, în vârstă de numai 22 de ani, săptămâna trecută a fost un adevărat coșmar, familia ei fiind o victimă a catastrofei petrecute în nordul țării natale, Japonia. „Noi suntem obișnuiți cu astfel de cutremure, dar de mai mică intensitate, pentru că în Japonia se întâmplă mereu. De data aceasta însă a fost cu adevărat foarte mare și orașul meu a fost aproape de epicentru. Mama mi-a povestit că nu s-a prăbușit toată casa, doar câteva lucruri. Nu au avut apă, nu au avut curent electric, era chiar foarte greu de trăit. În urmă cu trei zile, când am vorbit cu părinții mei, mi-au spus că s-a reluat alimentarea cu energie electrică. Dar încă nu au apă și este o problemă foarte serioasă. Nu au cum să plece de acolo, pentru că nu au trenuri sau autobuze. Nici nu pot merge la serviciu, pentru că drumul s-a prăbușit. De la o zi la alta, așteaptă să se rezolve, pe rând, problemele cu care se confruntă. Din păcate, nici eu nu-i pot ajuta cu nimic, chiar dacă mă întorc acasă. Mă rog pentru ei și sper că vor depăși cu bine această catastrofă care s-a abătut asupra țării mele”, ne povestește Kanoko Suzuki. Sora ei mai mare este stabilită în Tokyo, metropolă în care nu au fost înregistrate pagube atât de mari. De asemenea, este foarte încântată că toți colegii din corpul de balet au fost alături de ea în această perioadă și o întrebau tot timpul dacă mai are vești, în acea săptămână în care n-a putut lua legătura cu părinții. „Toată lumea era îngrijorată și foarte amabilă cu mine și acest lucru m-a ajutat foarte mult să trec mai ușor de acea perioadă grea”, ne spune artista. De altfel, Daniela Vlădescu, directorul Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, că intenționează să organizeze, în curând, un concert de strângere de fonduri pentru sinistrați, care vor fi donate Ambasadei Japoniei: „Cu toate că și atunci când vorbim de voluntariat se mai găsesc personaje în distribuție care întrea-bă cu cât vor fi plătite, eu sper ca mesajul de solidaritate să fie înțeles și să reușim, în cel mult două săptămâni, să organizăm un spectacol caritabil”. „Mi-ar plăcea să rămân la Constanța!“ Kanoko Suzuki a ajuns în România, pentru prima dată, la Cluj, împreună cu directorul teatrului din frumosul oraș ardelean, cu care a fost colegă la Academia de balet din Munchen. „Dar, pentru că au avut probleme financiare, nu am putut semna un contract cu acea instituție”, ne spune balerina japoneză. Între timp, însă, a fost sunată de cineva de la Constanța și astfel a intrat în corpul de balet de la „Oleg Danovski”. De atunci, a mai fost acasă, în orășelul Ibaraki, de lângă Tokyo, în vacanțe. Ne-a mărturisit că îi place foarte mult la Constanța și că ia în calcul și posibilitatea de a rămâne definitiv aici.