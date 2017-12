Ropote de aplauze! Balerinii constănţeni, cronici la superlativ în Germania

Ropote de aplauze! Balerinii constănțeni, cronici la superlativ în Germania

Compania de Balet a Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski“ joacă, în continuare, pe scenele din Germania, turneu care a debutat în data de 24 noiembrie.Turneul se organizează de peste 36 de ani, iar anul acesta cuprinde patru titluri: „Spărgătorul de nuci”, în coregrafia lui Gheorghi Kovtun, „Peer Gynt”, în coregrafia lui Gheorghi Kovtun, „Romeo și Julieta” și „Crăiasa Zăpezii”, ambele avându-l coregraf pe Horațiu Cherecheș.Potrivit directorului companiei de balet, Monica Cherecheș, și în acest an, balerinii au fost așteptați cu mare drag, ca de fiecare dată, de către publicul din Germania, care i-a răsplătit cu săli arhipline și aplauze îndelungate. Ultimele spectacole vor avea loc în datele de 22 și 25 decembrie.În tot acest timp, balerinii constănțeni nu au primit decât cronici la superlativ.„Reprezentăm Constanța și implicit România peste hotare, la cel mai înalt nivel profesional. Am primit o nouă cronică foarte bună pentru spectacolul «Crăiasa Zăpezii», prezentată și la Witten. Felicitări baletului TNOB Constanța! Trebuie să remarc încă o dată faptul că prezentăm un număr de 27 de spectacole în toată Germania și până la acest moment am dansat cu săli pline, avem succes, iar cronicile, până la această dată, sunt foarte bune”, a declarat Horațiu Cherecheș.Și presa germană a fost, clar, de aceeași părere, toți apreciind scenografia, dansurile, întreaga prestație a artiștilor.„Amestecul elementelor de dans clasic, modernist, liric și nu numai reproduce perfect originalul lui Shakespeare, care trăiește din alternanța scenelor tragice și comice. O producție care captează de la primul la ultimul minut, inclusiv scenele de moarte. În cele din urmă, Shigeyuki Kondo și ceilalți doi protagoniști sunt îndelung răsplătiți cu aplauze”, a scris presa de peste hotare.Alții sunt de părere că montarea opulentă a baletului de dans clasic a făcut ca scenariul la „Romeo și Julieta” să semene cu un film sau cu o pictură renascentistă magnifică, extraordinară.v v vArtiștii constănțeni se vor întoarce acasă chiar în ziua de 31 decembrie, urmând ca după aceea să beneficieze de o scurtă vacanță. Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” își reia spectacolele în data de 12 ianuarie, ora 18.30, cu spectacolul „A whole new world”, care va cuprinde o serie de șlagăre din repertoriul internațional. Apoi, sâmbătă, 13 ianuarie, de la aceeași oră, urmează „O sole mio”.