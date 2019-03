Romanul interbelic şi comedia, la simularea Bacalaureatului. Subiecte uşoare, absenţi mulţi

Romanul interbelic și comedia, la simularea Bacalaureatului. Subiecte ușoare, absenți mulți

Unii mai stresați, alții mai relaxați, elevii de clasa a XII-a și cei de clasa a XI-a s-au prezentat ieri de dimineață în licee și școli pentru a susține simularea probei scrise la limba și literatura română. Mai de gura părinților, mai de rușinea profesorilor, au venit pregătiți să arate ce au învățat până acum sau pur și simplu să vadă ce-i așteaptă la examenul adevărat.







Simularea examenului de Bacalaureat 2019 a debutat, ieri, cu proba scrisă la limba și literatura română. În județul Constanța, din cei 4.785 de elevi de clasa a XII-a înscriși, au absentat 880, cei mai mulți de la învățământul cu frecvență redusă și real. O situație asemănătoare se prezintă și la clasa a XI-a, unde au fost înregistrați 864 de absenți, din cei 4.968 de elevi înscriși.

Subiectele de la simulare au fost concepute de Centrul Național de Evaluare și Examinare din cadrul Ministerului Educației și Cercetării. Acestea sunt structurate pe trei mari cerințe. La subiectul unu, candidații au primit un text la prima vedere de Ion Barbu - „Sub constelația numerelor”, pe baza căruia au avut de răspuns la mai multe întrebări ce vizau gradul de înțelegere a fragmentului. La subiectul al doilea, plecând de la poezia „Toamnă de suflet”, de Tudor Arghezi, li s-a cerut să comenteze în minimum 50 de cuvinte, evidențiind relația dintre ideea poetică și mijloacele artistice. Iar cel de-al treilea subiect și cel cu cel mai mare punctaj a vizat redactarea unui eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinte particularități de construcție a unui personaj într-un roman interbelic studiat.







La clasa a XI-a, elevii au primit, la primul subiect, un fragment din opera „Amintiri” a lui Ioan Slavici, pe baza căruia au avut de rezolvat mai multe cerințe, inclusiv un text argumentativ de minimum 150 de cuvinte despre „singurul loc în care te poți simți acasă”. La subiectul al doilea, li s-a cerut să prezinte perspectiva narativă dintr-un fragment din „Pânza de păianjen” de Cella Serghi, iar, la subiectul al treilea, au avut de redactat un eseu de minimum 400 de cuvinte despre particularitățile unei comedii studiate.







Notele nu pot fi contestate și vor fi trecute în catalog













„Nu a fost chiar ușor, dar am avut noroc căci mi-a picat romanul interbelic, exact ce repetasem cu o seară înainte. Am scris destul de mult și la poezie. Aștept o notă mare”, ne-a declarat un elev în clasa a XII-a de la Colegiul Național „Constantin Brătescu”. Au fost însă și tineri care recunosc că nu au luat foarte în serios simulare. „Am petrecut în week-end, dar am reușit să citesc ceva duminică. E bine că nu se trec notele în catalog, căci nu cred că o să iau mai mult de 6. Până la vară, mai am ceva timp la dispoziție să învăț. Nu îmi fac griji”, se lăuda un alt elev de clasa a XII-a de la Liceul „Decebal”.

Colegii lor mai mici, din clasa a XI-a, nu s-au arătat la fel de optimiști. „Știam că subiectele sunt ciudate, dar la unele nici măcar nu am înțeles bine ce aveam de făcut. Am scris ceva, măcar de un cinci am făcut. A fost o teză mai complicată”, a mărturisit și o elevă de la Liceul „Decebal”.







Rezultatele obținute de elevi vor fi analizate la nivelul fiecărei unități de învățământ, prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții, precum și la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării unor măsuri adecvate fiecărei instituții în parte, scopul fiind îmbunătățirea performanțelor școlare. Notele nu pot fi contestate și vor fi trecute în catalog doar în baza unei cereri scrise, depuse de elevi sau de părinții acestora.







Astăzi, este programată proba scrisă la limba și literatura maternă, iar, mâine, candidații vor susține proba obligatorie a profilului. Cei de la real vor da examen la matematică, iar cei de la uman vor da la istorie.