Românii rămân tradiționaliști!

Potrivit studiul realizat de Institutul Român pentru Evaluare și Strategie – IRES în aprilie 2015, românii rămân tradiționaliști în ceea ce privește obiceiurile legate de Sărbătorile Pascale. 9 români din 10 se declară ca fiind religioși. În ultimii șase ani, procentul este unul stabil. 87% dintre respondenți s-au autoapreciat drept religioși în 2015, 88% în 2013, 89% în 2012, 90% în 2011 și 86% în 2010. Trei sferturi dintre participanții la studiu declară că obișnuiesc să meargă la biserică, procent relativ constant în ultimii șase ani. Dintre religioșii practicanți, 15% spun că merg la biserică de câteva ori pe săptămână, 44% de câteva ori pe lună, 14% de câteva ori pe an, în timp ce 18% recunosc că merg la biserică doar la sărbătorile importante. Potrivit studiul IRES, 67% dintre cei chestionați sunt de părere că sărbătorile pascale ar trebuie să fie sărbătorite la aceeași dată atât de catolici, cât și de ortodocși. Două treimi dintre cei chestionați susțin că țin postul Paștilor: 1 din 10 respondenți reușesc să țină post întreaga perioadă, 43% spun că postesc doar câteva zile (miercuri și/sau vineri), iar 12% postesc în Vinerea Mare. O treime dintre cei chestionați nu obișnuiesc să postească, procent în creștere în ultimii ani. Totuși 8% dintre cei chestionați susțin că au ținut post negru în această perioadă. Cei mai mulți dintre cei care au ținut post negru în Postul Paștilor (27%) spun că au făcut acest lucru o zi, dar 17% declară că au ținut post negru peste 5 zile.80% dintre participanții la acest studiu spun că obișnuiesc să participe la slujba de Înviere, cu 5% mai puțini decât în 2013. Dintre aceștia, trei sferturi susțin că vor merge și în acest an la slujba de Înviere. În ceea ce privește slujba din Duminica de Paști, 61% dintre cei chestionați spun că obișnuiesc să participe. 8 din 10 respondenți declară că vor merge în acest an să ia paști. Aproape toți cei chestionați spun să sărbătoresc Paștile, însă unul din 10 respondenți nu cunosc semnificația acestei sărbători. În timp ce 82% spun că de Paști se sărbătorește învierea lui Hristos, 7% cred că sărbătorim nașterea lui Isus Hristos, 3% dau alt răspuns, iar 4% nu știu sau nu își amintesc. Mai mult de jumătate dintre participanții la acest studiu – 54% - susțin că tradițiile de sărbători sunt foarte importante pentru ei, iar mai bine de o treime le consideră importante (36%). 6 din 10 respondenți susțin că în regiunea în care locuiesc nu sunt obiceiuri tradiționale specifice sărbătorilor pascale. Dintre cei 35% care spun însă că există obiceiuri tradiționale, cei mai mulți menționează : vopsitul ouălor (16%), mersul la ”udat”/ ”stropit” (14%), mersul la biserică în noaptea Învierii (8%) sau tăierea mielului (5%).