România sălbatică din faţa Cazinoului

România sălbatică din fața Cazinoului

Într-un contrast izbitor cu starea jalnică a efigiei Constanței, cele 50 de fotografii expuse pe panouri de mari dimensiuni începând de ieri, în fața Cazinoului, impresionează prin spectaculozitatea modului de a transmite mesajul.Din Parcul național Domogled în Valea Cernei, din Retezat în Ceahlău sau din Defileul Jiului în Delta Dunării, fotograful Dan Dinu a cutreierat țara pentru a surprinde unicitatea locurilor și a o dezvălui apoi publicului. Expoziția de fotografie în aer liber „România sălbatică” este dedicată celor mai sălbatice și spectaculoase locuri din cele 13 parcuri naționale ale României și din Rezervația Biosferei Delta Dunării. Inițiat de fotograful Dan Dinu în anul 2012, proiectul are ca destinație toate cele 28 de parcuri naționale și geoparcuri din România, iar rezultatul final se va constitui într-o primă colecție de fotografii de calitate din ariile protejate din țara noastră, urmând ca site-ul www.romaniasalbatica.ro să devină o bancă de imagini reprezentând cele mai sălbatice și spectaculoase peisaje.„Nu vreau să mă pun în pielea unui turist care ajunge în România și își dorește să viziteze cât mai multe obiective cu ajutorul unui singur ghid. Eu am încercat să ilustrez un articol într-o revistă și am descoperit că nu am poze din anumite zone și astfel a pornit aventura. De fapt, despre România se găsesc informații pe foarte multe site-uri, dar nicăieri adunate într-un singur loc. E ceea ce ne propunem noi”, a precizat ieri Dan Dinu. Același interlocutor declara că foarte, foarte mulți din cei care i-au vizionat expoziția se declarau surprinși de jumătate din zonele prezentate. „Îl consider un proiect ambițios, prin care mi-am demonstrat ce zone frumoase are țara noastră”.Expoziția din Constanța deschisă non-stop publicului până pe 19 septembrie este cea de-a șasea etapă din cadrul unui turneu început în luna octombrie 2011 în București și care va continua în cele mai mari orașe din țară.