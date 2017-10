România lipseşte din topul mondial al universităţilor

România lipsește din topul mondial al universităților

Ştire online publicată Luni, 12 Octombrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Universitatea Harvard, Universi-tatea Cambridge și Yale sunt primele trei instituții de învățământ superior din lume pentru 2009, potrivit clasamentului întocmit anual de Times Higher Education. România nu este reprezentată în top 200 de nicio universitate. Primele 15 poziții ale clasamen-tului sunt ocupate doar de universități din Statele Unite ale Americii și Marea Britanie. Harvard își menține poziția de lider mondial, în timp ce Cambridge urcă trei poziții față de clasamentul pe anul 2008, devenind a doua cea mai bună universitate din lume, surclasând Yale, UCL și Imperial College London. În top zece intră și prestigioasele universități Oxford, Chicago, Princeton sau MIT (Massachusetts Institute of Technology). Clasamentul THE - QS World University Rankings are în vedere o serie de factori precum opinia lumii academice despre universi-tate, părerea angajatorilor, cer-cetările întreprinse de corpul academic, dar și procentul de studenți internaționali care îi urmează cursurile. Din Australia, șase universități au intrat în top. Noua Zeelandă are trei instituții de învățământ superior în primele 200 din lume, iar Canada este reprezentată în primele 20 de Universitatea McGill, clasată pe locul 18. Din Asia, cele mai bine cotate instituții sunt Universitatea din Tokyo (locul 22), Universitatea din Hong Kong (locul 24), Universitatea Kyoto (locul 25) și Universitatea Națională din Singapore (locul 30). China este reprezentată de Universitatea Tsinghua, clasată pe locul 49, iar India ocupă locurile 163 și 181 cu Institute of Technology Bombay și Indian Institute of Technology Delhi. După Marea Britanie, Franța este prima care intră în top, în termeni de țări europene, cu «Ecole normale superieure», Paris, pe locul 28. Alte state europene cu instituții de învățământ superior foarte bine cotate sunt Elveția, Irlanda, Olanda, Danemarca, Belgia sau Germania. Rusia ocupă locul 155 cu Universitatea Lomonosov din Moscova, dar și cu Universitatea din Sankt Petersburg (locul 168). România nu reușește nici în acest an să intre în topul mondial al instituțiilor de învățământ superior.