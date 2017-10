Apariții editoriale

Romanele din spatele filmelor de succes Bernhard Schlink, „Cititorul“, Ed. Polirom, 2008

09 Februarie 2009

„Cititorul“ este povestea unei iubiri mai puțin obișnuite: aceea dintre adolescentul Michael Berg, fiul unui conferențiar la facultatea de filosofie, ostracizat din pricina insistenței de a preda gânditori ce contraziceau ideologia nazistă, și taxatoarea de tramvai Hanna Schmitz, cu douăzeci de ani mai în vârstă, care este gata de orice sacrificiu pentru a ascunde un secret rușinos. Această relație devine modalitatea privilegiată de investigare și asumare a trecutului politic al unei întregi națiuni; judecată și condamnată pentru faptele comise în calitate de supraveghetoare într-un lagăr pentru femei din apropierea Cracoviei, Hanna influențează profund modul în care Michael ajunge să resimtă responsabilitatea și vina, transformând evenimentul istoric în realitate trăită. Romanul a fost ecranizat în regia lui Stephen Daldry, cu Kate Winslet în rolul Hannei Schimtz și al lui Ralph Fiennes în cel al lui Michael Berg. Filmul a câștigat un Glob de Aur din patru nominalizări și are șase nominalizări la premiul Oscar. Scott F. Fitzgerald, „Strania poveste a lui Benjamin Button“, TKJ Publishing House, 2009 Povestirea „Strania poveste a lui Benjamin Button” a fost scrisă în 1921 de Scott F. Fitzgerald și publicată în volumul „Tales of the Jazz Age”. „Aceasta nu pretinde să fie literatură”, a spus Fitzgerald despre scrierea sa. „Aceasta este doar o istorisire pentru cei cu sânge rece care vor o poveste și nu doar o mulțime de chestii psihologice sau analiză. Omule, o vei iubi! Citește-o aici, urmărește-o în filme, ascult-o la fonograf, coase-o la mașina de cusut”. În decembrie 2008 povestea a fost ecranizată sub regia lui David Fincher, având în rolurile principale actori precum Brad Pitt și Cate Blanchett. Până în prezent, filmul a primit 5 nominalizări la Globul de Aur și 13 nominalizări la Oscar.