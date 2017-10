Roger Mantu, fotograful constănţean care a imortalizat Antarctica

Roger Mantu, fotograful constănțean care a imortalizat Antarctica

Fotograful constănțean Roger Mantu s-a întors recent dintr-o expediție în Antarctica, unde a imortalizat imagini magnifice din tărâmul aproape ireal din continentul de gheață. Fotografiile au fost expuse recent la Hotel Rex, dar pot fi admirate și la City Park Mall Constanța, până pe 31 decembrie. În Mall, fotografiile expuse pot fi achiziționate, o parte din fondurile obținute urmând a fi direcționate către Delfinariul din Constanța. - Povestiți-ne despre experiența din Antarctica. - Expediția a avut startul în Ushuaia, Argentina sau Tierra Del Fuego (Țara de foc) prin Drake Passage și Brown Bluff. În zona antarctică am navigat pe Marea Weddel, acostând pe insulele subantarctice, printre care și Insula South Georgia. De aici am pornit spre nord, către apele tropicale ale Ecuatorului, oprindu-ne în drumul nostru pe insule uitate de lume, precum Gouth Island (considerată cea mai izolată insulă din lume), Tristan da Cunha, Insula St. Helen, unde a fost exilat Napoleon, Ascension Island și, la final, în Insulele Cabo Verde din Africa. - La ce alte expediții ați mai participat? - Am călătorit mult, în ianuarie anul acesta, chiar înainte de a pleca în Antarctica, am fost în Thailanda, unde am făcut fotografie subacvatică, dar expediția din Antarctica a fost cel mai amplu proiect al meu. - Ce vă motivează cel mai mult pentru a călători în locuri atât de inaccesibile? - Însăși inaccesibilitatea și provocarea de a surprinde imagini cu care nu suntem familiarizați. - Ce proiecte mai aveți în pregătire? - Anul viitor pregătim o expediție în zona arctică, la Polul Nord, călătorie care, alături de expediția din Antarctica din acest an, va deveni subiectul unui album fotografic intitulat, probabil, „De la Pol la Pol”.