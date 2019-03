„Rockabella“ și „Fameless“ concertează la Constanţa

„Rockabella“ și „Fameless“ concertează la Constanța

„Rockabella“ și „Fameless“ vor concerta, astăzi, 21 martie în clubul „Doors“ din Constanța. Pentru cei care nu știu, „Rockabella” este o trupă de indie rock din București, creată în jurul solistei și compozitoarei Teodora Moroșanu. Trupa îi are în componență pe Andrei Ilie, la tobe, Șerban Ionuț Georgescu la chitară bass și Mircea Steriu la chitară. Producătorul Bogdan Moroșanu completează sound-ul unic al trupei, iar concertele lor sunt experiențe intense de sunet, lumină și culoare. La rândul ei, „Fameless” este grupul format de Tiberiu Albu, câștigătorul sezonului 4 de la „Vocea României”. Single-ul „For the Love of God” a fost difuzat intens la radio-urile de rock din România, iar albumul lor a primit numeroase aprecieri din partea criticilor și fanilor, confirmând natura deosebită a compozițiilor și sound-ul fresh și solid al trupei.