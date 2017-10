Ritmul imaginii la Galeriile Amfora

Astăzi, la Galeriile Amfora, sunt așteptați constănțenii iubitori de frumos, la vernisajul unei expoziții aparținând elevilor secției de pictură și grafică a Școlii Populare de Artă Constanța, coordonați de profesorul Eusebio Spînu. „Expoziția de față este organizată de Școala Populară de Arte și Meserii Constanța. Participă șapte expozanți, cei mai harnici și mai muncitori dintre elevii mei. Este o expoziție, într-un fel, și de sfârșit de an. Mare parte dintre ei sunt elevi în anul trei de studiu”, explică Spînu. „Expoziția are mai multe capitole. De fapt, acoperă mai multe preocupări ale elevilor, pe care ei le exprimă de-a lungul celor patru ani de studiu. În acești ani, ei studiază culoarea, desenul, compoziția și ritmul. De aceea expoziția se numește «Studii și ritmuri». Vrem să arătăm - trebuie să arătăm - că fără studiu nu se poate face compoziție abstractă sau decorativă”. Expoziția cuprinde lucrări în pastel - o tehnică pe care au abordat-o cu precădere, anul acesta, toți elevii lui Spînu de la secția de pictură și grafică. Mai regăsim lucrări în acril pe hârtie, studii de culoare sau compoziții ori desene. De asemenea, mai sunt câteva lucrări foarte frumoase de colaje din hârtie și grafică în tuș. „Mergem tot pe ideea de ritm, de a organiza o suprafață și de a găsi o idee, de a avea o anumită tematică”, spune Spînu. La vernisajul ce va avea loc astăzi, la ora 17:30, cuvântul de deschidere îi aparține lui Alice Dinculescu, critic de artă și profesor la Facultatea de Artă din cadrul Universității „Ovidius” Constanța. Lucrările vor rămâne, apoi, timp de două săptămâni, la Galeriile Amfora, unde pot fi admirate de publicul constănțean. Eusebio Spînu, după cum ne-a mărturisit, avea planuri mai mari pentru acest eveniment. „Mare parte din lucrări sunt executate în cursul anului trecut, dar două-trei le-am ales din ani precedenți. Inițial, am plecat cu ideea de a face o expoziție cu cele mai bune lucrări din toți anii precedenți, dar am constatat că nu este suficient loc și nu am suficient spațiu pentru o astfel de expoziție. Așa că am făcut o selecție și 90 la sută din lucrări sunt din acest an școlar, dar printre ele s-au mai strecurat și câteva compoziții frumoase din anii trecuți, ale câtorva elevi, la care am ținut în mod deosebit”. Galeriile Amfora și Școala Populară de Arte Constanța colaborează de aproape două decenii: „Elevii mei au expus aici constant. La fiecare final de an școlar instituția realizează o expoziție cu toate secțiile de arte vizuale: pictură - grafică, design ambiental, design vestimentar și artă fotografică găzduite aici, la Amfora”.