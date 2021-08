Riposta unui candidat respins la funcția de director interimar la o școală din Constanța

Cei 173 de directori interimari și 70 de directori adjuncți numiți de Inspectoratul Școlar Județean Constanța la finalul consiliului de administrație de vineri, 13 august, sunt așteptați timp de două zile, miercuri, 18 august, respectiv joi, 19 august, la Palatul Copiilor, pentru a li se înmâna documentele.Aceasta este o ultimă etapă din procedura special alcătuită de IŞJ Constanța și pe care prof. Anca Dragomir, până de curând inspector școlar general adjunct, o contestă, din calitatea sa de candidat la funcția de director interimar al Școlii gimnaziale nr. 7 „Remus Opreanu”.„Mâna tristă a educației constănțene a mai săvârșit un abuz”Sub acest titlu, prof. Anca Dragomir a dorit să facă cunoscute propriile concluzii cu privire la procedura de numire a directorilor interimari.„Nivelul modest de înțelegere a textului a produs grave prejudicii sistemului preuniversitar constănțean. Dovada, procedura operațională de numire a directorilor, eliptică de criterii de departajare. Unde, mă întreb, au prevăzut criteriul continuității? În educație, criteriul pentru numirea directorilor este performanța, și nu continuitatea. Nici Legea educației și nicio metodologie nu prevăd acest criteriu. Nici măcar procedura IŞJ. Despre ce continuitate vorbim în cazul Școlii 7, unde directorul nu a mai dorit să ocupe această funcție, iar eu mi-am depus un CV, știind că nu există vreo altă intenție din partea unui alt coleg din cadrul școlii? Penibilă scuza doamnei Floriana Petre, care confundă activitatea dirigintelui sau a învățătorului cu cea a directorului.Modestele capacități manageriale, girate de ministrul Câmpeanu, creează o presiune nefirească asupra acelor cadre didactice cu vocație și bune intenții. Cineva trebuie să își asume această responsabilitate. Poate că am un spirit justițiar exacerbat, poate am muncit prea mult ca să rămân indiferentă. Aceste afirmații nu sunt doar ale mele. Am avut în ultimele săptămâni discuții cu manageri recunoscuți din învățământul constănțean, profesori debutanți sau proaspăt pensionari, care afirmau că ceea ce se întâmplă astăzi în învățământul constănțean este inacceptabil. Nu sunt singura, dar poate sunt prima care semnalează aceste derapaje inacceptabile. Mă voi adresa instituțiilor statului abilitate în cercetarea faptelor pentru că, cei responsabili, trebuie să răspundă pentru abuzurile comise”, a spus prof. Anca Dragomir.Precizări post-procedură ale IȘJ ConstanțaDupă cum am relatat deja în articolul „Pentru 14 școli constănțene nus-au găsit directori interimari”, pentru cele 189 de funcții de director, respectiv 77 de funcții de director adjunct, vacantate ca urmare a expirării mandatului câștigat prin concursul din 2017, s-au depus 194 de dosare pentru directori, respectiv 73 pentru adjuncți. Dar cum pentru cele 189 de funcții de director 12 unități nu au avut niciun dosar, înseamnă că 194 de dosare au fost pentru 177 de funcții.În absența unor precizări clare din procedura mai sus menționată, cu privire la departajarea candidaților la funcțiile de director/director adjunct, am întrebat conducerea IȘJ Constanța la ce unități de învățământ s-au depus mai multe dosare și ce criterii au stat la baza desemnării directorului interimar.Prof. Floriana Petre, inspector școlar general adjunct, ne-a transmis că este o perioadă aglomerată cu desfășurarea examenului de bacalaureat, dar că „Vom face o situație pe care o vom prezenta. Acolo unde au fost mai multe dosare, s-a asigurat continuitatea sau, dacă directorul actual nu a dorit să continue, s-au identificat cu precădere cadre didactice titulare din unitatea de învățământ”.În final, facem precizarea că la Școala gimnazială nr. 7 „Remus Opreanu”, și-au depus dosare pentru funcția de director interimar prof. Anca Dragomir și prof. Cristina Tranca (fost director și în mandatul inspectorului școlar general Răducu Popescu), iar pentru director adjunct interimar – prof. Mirela Stoica. Și, după cum lesne se deduce din riposta prof. Dragomir, au fost detașate și numite pe funcții ultimele două.