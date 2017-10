"Rhythm Of The Dance". Irlandezii au făcut mega-show pe scena Casei de Cultură

Un adevărat spectacol-poveste, impresionant și unic în același timp, a avut loc vineri, 24 aprilie, pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor din Constanța, unde zeci de campioni mondiali ai dansurilor irlandeze s-au desfășurat pe acordurile band-uluide muzicieni tradiționali, însoțit de trei tenori.Timp de două ore, constănțenii prezenți în sală au trăit povestea celților și a druizilor, ca oameni care își pot făuri singuri destinul când sunt uniți și au țeluri comune, toate acestea fiind redate și ilustrate printr-un show fascinant, pe care l-au vizionat deja cinci milioane de persoane din peste 50 de țări! Incursiunea în lumea dansurilor tradiționale celtice a presupus nu numai ritmul drăcesc al celor 35 de dansatori - 17 fete și 18 băieți, dar și impresionante costume, în jur de 75.„Rhythm Of The Dance” constituie dovada că talentul adăugat profesionalismului, valorii și tehnicii generează un spectacol pe care oricine trebuie să-l vadă măcar o dată în viață! Puterea dansului și a muzicii a purtat spectatorii într-o călătorie fascinantă, dezvăluindu-le peisaje și panorame superbe din Irlanda, implicându-i deopotrivă în poveste.Astfel, Compania Națională de Dan-suri a Irlandei a oferit primul spectacol „Rhythm Of The Dance” publicului din România fix la Constanța, turneul continuând cu două reprezentații la București, pe scena renovată a Teatrului Național, apoi Brașov, Cluj, Timișoara.Revine Ștefan Hrușcă„Dintotdeauna am avut o colaborare foarte bună cu directorul Casei de Cultură, domnul Gheorghe Ungu-reanu, ca dovadă că revenim pentru a doua oară cu dansatorii irlandezi, după spectacolul «Lord of the Dance»”, declara Sorin Săraru, președintele Asociației Culturale Project Events. „Urmează să-l readucem pe Ștefan Hrușcă, pe data de 3 iunie, într-un eveniment ce va sărbători lansarea noului său album de muzică folk, intitulat «Cântece de acasă». Planificăm deja pentru toamnă sau începutul anului viitor reprogramarea unui spectacol pe gheață la Constanța, care s-a bucurat anterior de un mare succes”, a mai adăugat același președinte.