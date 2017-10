"Rezultatele slabe au rădăcini în învăţământul gimnazial"

3

ASA REZULTATE

Cum sa ceri sa se faca treaba, daca tu nu stii, nu poti , nu vrei sa faci! Cum sa angajezi oameni capabili, daca ti-e frica sa nu-ti ia locul tie, care stii ca nu meritele te-au adus in fruntea scolii, ci partidul. Cum sa ceri calitate, daca tu nu stii ce-i aia! Cum sa-i apreciezi pe cei care muncesc, cand in capul tau ei sunt prostii, ca doar modelul tau e datul din coate! Atunci va mai mirati de ce a facut stan?Asta este politica de partid in PSD.Prostii la putere, oameni slabi si manipulabili in jur, hartuirea si denigrarea celor capabili, ca altfel raman fara ciolan! Rar mai scapa si cate un dascal adevarat la conducerea vreunei scoli!